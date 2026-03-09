Рус

Приготується швидко, вийде соковитим: рецепт соковитої курочки під сирно-грибною шапкою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соковита курочка під сирно-грибною шапкою
Соковита курочка під сирно-грибною шапкою. Фото Згенеровано ШІ

Смачна та ситна страва

З курячого філе можна приготувати безліч страв: його тушкують у сметані, смажать, запікають або використовують для рулетів. Сьогодні ми пропонуємо швидкий і надзвичайно соковитий варіант запеченого філе з овочами та сиром, який виходить ніжним та ароматним. Для найкращого смаку обирайте свіже куряче філе без зайвого жиру, а печериці — щільні та пружні, без плям і слідів в’янення. Сир краще брати твердих сортів або моцарелу для плавності, а спеції додавати помірно, щоб не перебити природний смак м’яса. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira_grebin_foodblog".

Як приготувати курочку під сирно-грибною шапкою

Інгредієнти:

  • куряче філе — 500 г;
  • сіль — 1 ч.л;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч.л;
  • сухий часник — 0,5 ч.л;
  • майонез — 2 ст.л;
  • печериці — 200 г;
  • помідори — 2 шт;
  • твердий сир або моцарела — 150 г;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати куряче філе слайсами та злегка відбити.
  2. Натерти м’ясо сіллю, перцем і сухим часником.
  3. Викласти філе на деко, змастити кожен шматок майонезом.
  4. Розподілити печериці та нарізані помідори зверху на філе.
  5. Посипати все тертим сиром.
  6. Запікати у духовці при 180–200°C 20 хвилин або в аерогрилі на режимі "курка/гриль" 15 хвилин до золотистої скоринки.
  7. Подавати гарячим, при бажанні прикрасивши свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Таку страву можна подавати як самостійну страву або з гарніром: рисом, картопляним пюре, тушкованими овочами або легким салатом. При подачі можна посипати свіжою зеленню — петрушкою, кропом або базиліком. Для більш яскравого смаку доповніть соусом на основі сметани, йогурту або вершків. Ця страва добре підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.

Теги:
#Гриби #Філе #Готуємо вдома