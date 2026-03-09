Приготується швидко, вийде соковитим: рецепт соковитої курочки під сирно-грибною шапкою (відео)

Смачна та ситна страва

З курячого філе можна приготувати безліч страв: його тушкують у сметані, смажать, запікають або використовують для рулетів. Сьогодні ми пропонуємо швидкий і надзвичайно соковитий варіант запеченого філе з овочами та сиром, який виходить ніжним та ароматним. Для найкращого смаку обирайте свіже куряче філе без зайвого жиру, а печериці — щільні та пружні, без плям і слідів в’янення. Сир краще брати твердих сортів або моцарелу для плавності, а спеції додавати помірно, щоб не перебити природний смак м’яса. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira_grebin_foodblog".

Як приготувати курочку під сирно-грибною шапкою

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

сіль — 1 ч.л;

перець чорний мелений — 0,5 ч.л;

сухий часник — 0,5 ч.л;

майонез — 2 ст.л;

печериці — 200 г;

помідори — 2 шт;

твердий сир або моцарела — 150 г;

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе слайсами та злегка відбити. Натерти м’ясо сіллю, перцем і сухим часником. Викласти філе на деко, змастити кожен шматок майонезом. Розподілити печериці та нарізані помідори зверху на філе. Посипати все тертим сиром. Запікати у духовці при 180–200°C 20 хвилин або в аерогрилі на режимі "курка/гриль" 15 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячим, при бажанні прикрасивши свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Таку страву можна подавати як самостійну страву або з гарніром: рисом, картопляним пюре, тушкованими овочами або легким салатом. При подачі можна посипати свіжою зеленню — петрушкою, кропом або базиліком. Для більш яскравого смаку доповніть соусом на основі сметани, йогурту або вершків. Ця страва добре підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.