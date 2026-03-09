Форшмак по-новому: закуска з тюльки, яка виходить ніжнішою за класичну (відео)

Бюджетно і дуже смачно

Форшмак — відома закуска з багатою історією, яка походить з єврейської та східноєвропейської кухні. Найчастіше її готують із оселедця, але не менш смачним виходить варіант із тюлькою. Завдяки дрібній чорноморській рибі форшмак має ніжніший й делікатніший смак.

Для цієї страви найкраще підходить малосольна тюлька. Якщо риба занадто солона, її можна вимочити 15–20 хвилин у холодному молоці. Подрібнювати інгредієнти бажано ножем — так форшмак виходить із правильною текстурою. Блендер хоч і пришвидшує процес, але консистенція та смак будуть іншими.

Інгредієнти:

тюлька — 500 г

цибуля — 1 шт.

зелене яблуко — 1 шт.

варені яйця — 2 шт.

вершкове масло — 70 г

сік лимона

мелений перець

Спосіб приготування:

Очистьте тюльку від кісток та нутрощів та дрібно порубайте її ножем. Цибулю наріжте максимально дрібними кубиками. Яблуко очистьте від серцевини і також наріжте дрібним кубиком. Варені яйця дрібно порубайте. У мисці змішайте рибу, яйця, цибулю та яблуко. Додайте м’яке вершкове масло. Приправте перцем за смаком. Сіль зазвичай не потрібна, адже тюлька вже достатньо солона. Ретельно перемішайте масу виделкою до однорідності.

Як і з чим подавати

Традиційно форшмак подають на підсушених шматочках хліба. Також його можна викласти в тарталетки або подати на кружальцях відвареної картоплі. За бажанням закуску посипають дрібно нарізаною зеленою цибулею або додають кілька каперсів.