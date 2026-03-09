Форшмак по-новому: закуска з тюльки, яка виходить ніжнішою за класичну (відео)
Бюджетно і дуже смачно
Форшмак — відома закуска з багатою історією, яка походить з єврейської та східноєвропейської кухні. Найчастіше її готують із оселедця, але не менш смачним виходить варіант із тюлькою. Завдяки дрібній чорноморській рибі форшмак має ніжніший й делікатніший смак.
Для цієї страви найкраще підходить малосольна тюлька. Якщо риба занадто солона, її можна вимочити 15–20 хвилин у холодному молоці. Подрібнювати інгредієнти бажано ножем — так форшмак виходить із правильною текстурою. Блендер хоч і пришвидшує процес, але консистенція та смак будуть іншими.
Інгредієнти:
- тюлька — 500 г
- цибуля — 1 шт.
- зелене яблуко — 1 шт.
- варені яйця — 2 шт.
- вершкове масло — 70 г
- сік лимона
- мелений перець
Спосіб приготування:
- Очистьте тюльку від кісток та нутрощів та дрібно порубайте її ножем.
- Цибулю наріжте максимально дрібними кубиками.
- Яблуко очистьте від серцевини і також наріжте дрібним кубиком.
- Варені яйця дрібно порубайте.
- У мисці змішайте рибу, яйця, цибулю та яблуко. Додайте м’яке вершкове масло.
- Приправте перцем за смаком. Сіль зазвичай не потрібна, адже тюлька вже достатньо солона. Ретельно перемішайте масу виделкою до однорідності.
Як і з чим подавати
Традиційно форшмак подають на підсушених шматочках хліба. Також його можна викласти в тарталетки або подати на кружальцях відвареної картоплі. За бажанням закуску посипають дрібно нарізаною зеленою цибулею або додають кілька каперсів.