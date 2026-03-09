Цей салат зі старої капусти розлітається за хвилини: секрет в особливій заправці (відео)

Страва готується з доступних овочів, а заправка робить її ситною та ніжною одночасно

Навесні білокачанну капусту зазвичай використовують для гарячих страв. Її тушкують, додають до начинок для пиріжків або вареників. Особливо це стосується "старої" зимової капусти, яка має щільну структуру і насичений смак. Проте з неї можна приготувати й зовсім іншу страву — свіжий, хрусткий та освіжаючий салат.

Саме "стара" капуста додає салату приємного хрускоту. Завдяки поєднанню з корейською морквою, яйцями та ніжною заправкою він виходить ситним, але водночас легким. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Віка — Прості Рецепти".

Інгредієнти:

Капуста білокачанна (зимова, щільна) — 200 г

Морква по-корейськи — 100–120 г

Яйця варені — 3 шт.

Цибуля фіолетова — ½ невеликої головки

Майонез — 2 ст. л.

Кефір — 2-3 ст. л.

Сіль — за смаком

Чорний перець — за смаком

Цукор — дрібка за бажанням

Спосіб приготування:

Капусту тонко нарізати і злегка пом'яти із сіллю, щоб стала соковитішою. Яйця розділити: білки нарізати соломкою, жовтки розім'яти виделкою. Фіолетову цибулю нарізати дуже тонко (можна злегка пом'яти з дрібкою цукру). З'єднати капусту, моркву, білки і цибулю. Для соусу до жовтків додати майонез, кефір і приправу або чорний перець. Перемішати до ніжної кремової текстури і заправити салат. Дати настоятися 10-15 хвилин.

Як і з чим подавати

Цей салат стане ідеальним доповненням до картоплі, свинячих відбивних, запечених курячих стегенець, домашніх котлет, запеченої риби. Проте він має дуже насичений смак і може бути самостійною стравою. В такому разі для більшої поживності можна додати до салату тертого твердого сиру типу "Гауда".