Замінить і кашу, і десерт: сніданок із вівсянки та банана за 10 хвилин
-
-
Оладки з вівсянки та банана надовго вгамують голод і не зіпсують фігуру
Вівсяні оладки з бананом — простий спосіб почати день з корисного та смачного сніданку. У цьому рецепті банан замінює цукор і надає оладкам природної солодкості. Завдяки клітковині та білку ці оладки надовго втамовують голод, тому підійдуть не лише для сніданку, а й для легкого перекусу. Подавати їх можна з натуральним йогуртом, свіжими фруктами або арахісовою пастою — залежно від ваших уподобань.
Інгредієнти:
- 1 стиглий банан
- 1 яйце
- 4 столові ложки вівсяних пластівців (звичайних або швидкого приготування)
- дрібка кориці
- за бажанням: 1 столова ложка натурального йогурту (для пишності)
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Розімніть банан виделкою до однорідної маси.
- Додайте яйце, вівсяні пластівці (за бажання їх можна подрібнити в блендері для більш однорідної консистенції), корицю та ретельно перемішайте. Якщо суміш вийде занадто густою, додайте столову ложку натурального йогурту.
- Розігрійте сковорідку та злегка змастіть її олією. Викладіть тісто невеликими порціями, формуючи маленькі оладки. Смажте на середньому вогні приблизно 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Подавайте оладки теплими з улюбленими добавками.