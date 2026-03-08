Замінить і кашу, і десерт: сніданок із вівсянки та банана за 10 хвилин

Оладки з вівсянки та банана надовго вгамують голод і не зіпсують фігуру

Вівсяні оладки з бананом — простий спосіб почати день з корисного та смачного сніданку. У цьому рецепті банан замінює цукор і надає оладкам природної солодкості. Завдяки клітковині та білку ці оладки надовго втамовують голод, тому підійдуть не лише для сніданку, а й для легкого перекусу. Подавати їх можна з натуральним йогуртом, свіжими фруктами або арахісовою пастою — залежно від ваших уподобань.

Інгредієнти:

1 стиглий банан

1 яйце

4 столові ложки вівсяних пластівців (звичайних або швидкого приготування)

дрібка кориці

за бажанням: 1 столова ложка натурального йогурту (для пишності)

олія для смаження

Спосіб приготування:

Розімніть банан виделкою до однорідної маси. Додайте яйце, вівсяні пластівці (за бажання їх можна подрібнити в блендері для більш однорідної консистенції), корицю та ретельно перемішайте. Якщо суміш вийде занадто густою, додайте столову ложку натурального йогурту. Розігрійте сковорідку та злегка змастіть її олією. Викладіть тісто невеликими порціями, формуючи маленькі оладки. Смажте на середньому вогні приблизно 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Подавайте оладки теплими з улюбленими добавками.