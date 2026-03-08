Гості не повірять, що він пісний: рецепт смачного овочевого салату с печерицями

Ситний, апетитний і готується дуже просто

Під час посту багато хто готує класичний вінегрет, але це далеко не єдиний варіант смачного овочевого салату. Урізноманітнити меню можна ніжним шаровим салатом із маринованими печерицями та вареними овочами. Він виходить ситним, яскравим і дуже апетитним, а для заправки чудово підходить пісний майонез, рецептом якого ми ділилися раніше.

Інгредієнти:

Мариновані печериці — 300 г

Зелена цибуля — 1 пучок

Картопля варена — 4 шт.

Морква варена — 2 шт.

Буряк варений — 2 шт.

Сіль — за смаком

Пісний майонез

Спосіб приготування:

На велику пласку тарілку викладіть нарізані невеликими шматочками печериці. Зробіть тонку сіточку з пісного майонезу. Рясно посипте гриби дрібно нарізаною зеленою цибулею. Натріть картоплю на великій тертці прямо над тарілкою, рівномірно розподіляючи її виделкою. Підсоліть та нанесіть майонезну сітку. Моркву натирайте на дрібній тертці. Додайте трохи майонезу. Останнім шаром викладіть натертий на дрібній тертці буряк. Змастіть майонезом та акуратно розрівняйте поверхню лопаткою.

За бажання між шаром моркви та буряка можна додати трохи подрібнених волоських горіхів. Готовий салат обов'язково поставте салат в холодильник. Після настоювання він стає смачніше.