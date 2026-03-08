Повітряне желе з одного інгредієнта: легкий десерт за хвилини (відео)
Смачний та швидкий десерт
Десерти бувають дуже різні — від класичних шоколадних тортів до фруктових салатів та яблучно-шоколадних парфе. Вони можуть мати складні шари або готуватися за кілька хвилин. Сьогодні ми пропонуємо надзвичайно простий варіант — повітряне желе з одного інгредієнта, яке готується швидко і виглядає ефектно. Для досягнення найкращої текстури варто обирати желе від перевірених брендів і дотримуватися точного часу збивання, щоб десерт вийшов ніжним і пухким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати десерт з желе
Інгредієнти:
- желе будь-якого смаку – 1 упаковка;
- гаряча вода – 100 мл;
Спосіб приготування:
- Залити желе гарячою водою.
- Дати трохи охолонути, приблизно 2–3 хвилини.
- Збити міксером 5–7 хвилин до посвітління та пухкої текстури.
- Розлити отриману суміш по креманках.
- Поставити в холодильник на 2–3 години для застигання.
Як і з чим подавати
Повітряне желе можна подавати у креманках або маленьких скляних стаканчиках. Його легко прикрасити свіжими ягодами, м’ятою, шоколадною стружкою або ягідним соусом. Такий десерт добре поєднується з іншими легкими стравами на святковому столі або з кавою/чаєм на сніданок чи полудень. Завдяки простоті приготування він підходить навіть для експрес-подачі гостям і стає яскравим акцентом на столі.