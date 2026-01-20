Намазка из тунца и оливок: быстрая закуска с ярким вкусом для будней и праздников (видео)

Вкусная и легкая в приготовлении закуска

Тунец – это морская рыба с плотным мясом и выразительным вкусом, которую часто готовят на гриле, быстро обжаривают или запекают в духовке, оставляя серединку сочной. В средиземноморской и японской кухнях его ценят за универсальность и способность хорошо сочетаться с кислинкой, сливочными текстурами и зеленью.

Но сегодня мы предлагаем более простой и быстрый вариант – намазку из консервированного тунца, не требующую термической обработки. Для удачного результата важно выбирать качественный тунец в собственном соке или оливковом масле без резкого запаха, а крем-сыр – без примесей и чрезмерной кислинки, иначе баланс вкуса будет нарушен. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить намазку из тунца и оливок

Ингредиенты:

оливки без косточек – 90–100 г;

лимон – 1 шт.;

зелень – несколько веточек;

консервированный тунец — 120 г;

крем-сыр – 175 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

гренки, багет или тарталетки – при необходимости.

Способ приготовления:

Слить жидкость из консервированного тунца. Нарезать оливки очень мелкими кубиками. Снять с лимона цедру мелкой теркой, не затрагивая белую часть. Мелко порубить зелень. Смешать в миске тунец, оливки, лимонную цедру, зелень и крем-сыр до однородной консистенции. Посолить и поперчить по вкусу. По желанию поджарить ломтики багета на сливочном масле до хрустящей корочки. Намазать готовую смесь на гренки, багет или выложить в тарталетки и подать.

Как и с чем подавать

Намазку из тунца подают охлажденной или комнатной температуры, выкладывая на хрустящие гренки, багет, тосты или в тарталетки. Для подачи ее можно украсить мелко нарезанной зеленью, цедрой лимона или несколькими ломтиками оливок. Она хорошо сочетается с овощными салатами, легкими супами или частью закусочного стола. По желанию намазку можно подать вместе со свежими огурцами или ломтиками сельдерея как более легкую альтернативу хлебу.

Эта намазка – удобный вариант быстрой закуски, которую легко адаптировать под ингредиенты и формат подачи. Она подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.