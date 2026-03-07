Цю намазку з тунця з’їдять швидше, ніж ви встигнете підсмажити багет: рецепт пікантної закуски (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рибну намазку з тунця можна готувати на сніданок, перекус або фуршет
Рибні намазки — чудовий варіант швидкої закуски, адже вони готуються буквально за кілька хвилин і добре смакують як на сніданок, так і на святковому столі. Особливо зручно використовувати консервований тунець, бо він має ніжну текстуру, насичений смак і чудово поєднується з різними інгредієнтами.
Пропонуємо приготувати просту й ароматну намазку з тунцем без яєць. Завдяки крем-сиру та плавленим сиркам вона виходить м’якою й ніжною, а мариновані огірки, каперси та зелена цибуля додають пікантності та свіжості. Така намазка чудово підходить для бутербродів, тостів або тарталеток. Рецептом поділилася кулінарна блогерка mariiam_foodblog.
Інгредієнти:
- Крем-сир — 2 ст. л.
- Тунець у власному соку — 1 банка
- Мариновані огірки — 2 шт.
- Плавлені сирки — 2 шт.
- Зелена цибуля — за смаком
- Каперси — за смаком
- Часник — 1 зубчик
- Перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Злийте з тунця рідину. Перекладіть рибу в глибоку миску і злегка розімніть виделкою, але не перетворюйте на кашу.
- Плавлені сирки натріть на великій тертці. Огірки наріжте дуже дрібним кубиком. Каперси та зелену цибулю також дрібно подрібніть.
- Додайте до миски крем-сир, вичавлений через прес часник та дрібку перцю. Ретельно перемішайте.
Найкраще ця намазка смакує на підсушеному багеті або на житніх грінках. Для святкової подачі можна викласти намазку в тарталетки та прикрасити зверху гілочкою кропу або половинкою каперса.