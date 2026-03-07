Цю намазку з тунця з’їдять швидше, ніж ви встигнете підсмажити багет: рецепт пікантної закуски (відео)

Рибну намазку з тунця можна готувати на сніданок, перекус або фуршет

Рибні намазки — чудовий варіант швидкої закуски, адже вони готуються буквально за кілька хвилин і добре смакують як на сніданок, так і на святковому столі. Особливо зручно використовувати консервований тунець, бо він має ніжну текстуру, насичений смак і чудово поєднується з різними інгредієнтами.

Пропонуємо приготувати просту й ароматну намазку з тунцем без яєць. Завдяки крем-сиру та плавленим сиркам вона виходить м’якою й ніжною, а мариновані огірки, каперси та зелена цибуля додають пікантності та свіжості. Така намазка чудово підходить для бутербродів, тостів або тарталеток. Рецептом поділилася кулінарна блогерка mariiam_foodblog.

Інгредієнти:

Крем-сир — 2 ст. л.

Тунець у власному соку — 1 банка

Мариновані огірки — 2 шт.

Плавлені сирки — 2 шт.

Зелена цибуля — за смаком

Каперси — за смаком

Часник — 1 зубчик

Перець — за смаком

Спосіб приготування:

Злийте з тунця рідину. Перекладіть рибу в глибоку миску і злегка розімніть виделкою, але не перетворюйте на кашу. Плавлені сирки натріть на великій тертці. Огірки наріжте дуже дрібним кубиком. Каперси та зелену цибулю також дрібно подрібніть. Додайте до миски крем-сир, вичавлений через прес часник та дрібку перцю. Ретельно перемішайте.

Найкраще ця намазка смакує на підсушеному багеті або на житніх грінках. Для святкової подачі можна викласти намазку в тарталетки та прикрасити зверху гілочкою кропу або половинкою каперса.