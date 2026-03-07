Рус

Цю намазку з тунця з’їдять швидше, ніж ви встигнете підсмажити багет: рецепт пікантної закуски (відео)

Наталя Граковська
Закуска з тунця та крем-сиру
Закуска з тунця та крем-сиру. Фото Колаж "Телеграфу"

Рибну намазку з тунця можна готувати на сніданок, перекус або фуршет

Рибні намазки — чудовий варіант швидкої закуски, адже вони готуються буквально за кілька хвилин і добре смакують як на сніданок, так і на святковому столі. Особливо зручно використовувати консервований тунець, бо він має ніжну текстуру, насичений смак і чудово поєднується з різними інгредієнтами.

Пропонуємо приготувати просту й ароматну намазку з тунцем без яєць. Завдяки крем-сиру та плавленим сиркам вона виходить м’якою й ніжною, а мариновані огірки, каперси та зелена цибуля додають пікантності та свіжості. Така намазка чудово підходить для бутербродів, тостів або тарталеток. Рецептом поділилася кулінарна блогерка mariiam_foodblog.

Інгредієнти:

  • Крем-сир — 2 ст. л.
  • Тунець у власному соку — 1 банка
  • Мариновані огірки — 2 шт.
  • Плавлені сирки — 2 шт.
  • Зелена цибуля — за смаком
  • Каперси — за смаком
  • Часник — 1 зубчик
  • Перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Злийте з тунця рідину. Перекладіть рибу в глибоку миску і злегка розімніть виделкою, але не перетворюйте на кашу.
  2. Плавлені сирки натріть на великій тертці. Огірки наріжте дуже дрібним кубиком. Каперси та зелену цибулю також дрібно подрібніть.
  3. Додайте до миски крем-сир, вичавлений через прес часник та дрібку перцю. Ретельно перемішайте.

Найкраще ця намазка смакує на підсушеному багеті або на житніх грінках. Для святкової подачі можна викласти намазку в тарталетки та прикрасити зверху гілочкою кропу або половинкою каперса.

