Цей рулет першим зникає зі столу: як приготувати його з сиром і крабовими паличками (відео)
Цікава та смачна закуска
З крабових паличок можна приготувати чимало закусок: їх додають у салати, фарширують або навіть смажать у клярі до хрусткої скоринки. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ефектний сирний рулет із ніжною крабовою начинкою — холодну закуску, яка виглядає святково й готується без складних технік. Для кращого смаку варто обирати якісні крабові палички з високим вмістом риби, а сир — добре плавкий, без надмірної кислинки. Важливо не пересушити сирний корж у духовці, інакше він втратить еластичність і буде тріскатися під час згортання; для більш насиченого смаку до начинки можна додати трохи лимонного соку або замінити частину майонезу густим грецьким йогуртом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати рулет з крабовими паличками
Інгредієнти:
- сир твердий – 330 г;
- яйця – 3 шт.;
- сметана – 3 ст.л.;
- морква – 1 шт.;
- суміш зелені – 1 ч.л.;
- олія – 1 ч.л.;
- плавлені сирки – 3 шт.;
- чорний перець – 1/4 ч.л.;
- сіль – 1/2 ч.л.;
- крабові палички – 240 г;
- часник – 1 зубчик;
- кріп – невеликий пучок;
- майонез – 2–3 ст.л.;
Спосіб приготування:
- Натерти твердий сир на велику тертку, моркву — на дрібну та перекласти у велику миску.
- Додати яйця, сметану та суміш зелені, ретельно перемішати до однорідності.
- Застелити деко пергаментом, змастити його олією та викласти сирну масу шаром 30×30 см.
- Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 10 хвилин, поки корж не схопиться, але залишиться еластичним.
- Натерти плавлені сирки та крабові палички, додати подрібнений кріп, часник, сіль, перець і майонез, перемішати до кремової консистенції.
- Рівномірно змастити охолоджений сирний корж начинкою тонким шаром.
- Акуратно згорнути щільний рулет, загорнути у харчову плівку та охолоджувати не менше 2 годин.
- Нарізати перед подачею порційними шматочками.
Як і з чим подавати
Сирний рулет подають охолодженим, нарізаним порційними шматочками товщиною 1,5–2 см. Перед подачею його можна прикрасити свіжим кропом, зеленою цибулею або тонкими скибками огірка. Закуска чудово поєднується з легкими овочевими салатами, тостами або як частина святкової холодної тарілки. Такий рулет зручний для фуршету та зберігає форму навіть після тривалого перебування на столі.