Цей рулет першим зникає зі столу: як приготувати його з сиром і крабовими паличками (відео)

Цікава та смачна закуска

З крабових паличок можна приготувати чимало закусок: їх додають у салати, фарширують або навіть смажать у клярі до хрусткої скоринки. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ефектний сирний рулет із ніжною крабовою начинкою — холодну закуску, яка виглядає святково й готується без складних технік. Для кращого смаку варто обирати якісні крабові палички з високим вмістом риби, а сир — добре плавкий, без надмірної кислинки. Важливо не пересушити сирний корж у духовці, інакше він втратить еластичність і буде тріскатися під час згортання; для більш насиченого смаку до начинки можна додати трохи лимонного соку або замінити частину майонезу густим грецьким йогуртом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати рулет з крабовими паличками

Інгредієнти:

сир твердий – 330 г;

яйця – 3 шт.;

сметана – 3 ст.л.;

морква – 1 шт.;

суміш зелені – 1 ч.л.;

олія – 1 ч.л.;

плавлені сирки – 3 шт.;

чорний перець – 1/4 ч.л.;

сіль – 1/2 ч.л.;

крабові палички – 240 г;

часник – 1 зубчик;

кріп – невеликий пучок;

майонез – 2–3 ст.л.;

Спосіб приготування:

Натерти твердий сир на велику тертку, моркву — на дрібну та перекласти у велику миску. Додати яйця, сметану та суміш зелені, ретельно перемішати до однорідності. Застелити деко пергаментом, змастити його олією та викласти сирну масу шаром 30×30 см. Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 10 хвилин, поки корж не схопиться, але залишиться еластичним. Натерти плавлені сирки та крабові палички, додати подрібнений кріп, часник, сіль, перець і майонез, перемішати до кремової консистенції. Рівномірно змастити охолоджений сирний корж начинкою тонким шаром. Акуратно згорнути щільний рулет, загорнути у харчову плівку та охолоджувати не менше 2 годин. Нарізати перед подачею порційними шматочками.

Як і з чим подавати

Сирний рулет подають охолодженим, нарізаним порційними шматочками товщиною 1,5–2 см. Перед подачею його можна прикрасити свіжим кропом, зеленою цибулею або тонкими скибками огірка. Закуска чудово поєднується з легкими овочевими салатами, тостами або як частина святкової холодної тарілки. Такий рулет зручний для фуршету та зберігає форму навіть після тривалого перебування на столі.