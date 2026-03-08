Пиріг, який пахне весною: яблучна насолода без клопоту (відео)

Простий та смачний пиріг

Пироги бувають різними: солодкі та солоні, з фруктами, ягодами або овочами, навіть класичні з капустою. Сьогодні ми пропонуємо легкий насипний пиріг з яблуками – варіант для швидкого приготування без складного замішування тіста. Для найкращого результату варто обирати соковиті та солодкі яблука, а манку і борошно – високої якості, щоб пиріг був ніжним і пишним. Практичний лайфхак: шар вершкового масла зверху допоможе отримати золотисту скоринку, а правильне охолодження після випікання зберігає структуру пирога. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати насипний яблучний пиріг

Інгредієнти:

цукор – 1 ст.;

борошно – 1 ст.;

манна крупа – 1 ст.;

розпушувач – 1 ч.л.;

дрібка солі – за смаком;

кориця – 1 ч.л.;

яблука – 1 кг;

вершкове масло – 40 г;

Спосіб приготування:

Змішати у мисці сухі інгредієнти: цукор, борошно, манку, розпушувач, сіль та корицю. Розділити на чотири рівні частини. Натерти яблука на великій тертці та розділити на три частини. У форму для випікання викласти перший шар сухої суміші, зверху – яблука. Повторити шари чергуючи суху суміш та яблука, останній шар – суха суміш. Розкласти зверху невеликі шматочки вершкового масла або натерти його на тертці. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 50–60 хвилин до золотистої скоринки. Дати пирогу повністю охолонути, а потім акуратно вийняти з форми та нарізати порційно.

Як і з чим подавати

Пиріг ідеально поєднується з весняним чаєм, ароматною кавою або трав’яним настоєм. Його можна подавати нарізаним порційними шматочками, присипавши зверху цукровою пудрою або корицею, або доповнити ложкою вершків чи домашнього йогурту. Також десерт гарно виглядає у невеликих порційних формочках, що робить його привабливим для подачі на сімейні сніданки або дружні посиденьки. Завдяки простим інгредієнтам і легкому способу приготування, цей пиріг легко повторити навіть початківцям.