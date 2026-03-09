Курочка "по-королівськи": золотиста скоринка і смак, який сподобається всім (відео)
Смачна та ситна страва
З курячого м’яса можна приготувати безліч страв, від класичних супів і салатів до ситних запіканок, зокрема популярний салат "Курочка під кайфом". Але сьогодні ми пропонуємо особливу страву — курочку "по-королівськи" з золотистою скоринкою та соковитим м’ясом. Для максимальної ніжності варто обирати свіже філе або стегна без кістки, а спеції обов’язково повинні бути якісними та натуральними. Порада: копчена паприка додає легку ароматну нотку, а сметана в маринаді допомагає м’ясу залишатися соковитим і м’яким під час запікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ira_grebin_foodblog".
Як приготувати курочку "по-королівськи"
Інгредієнти:
- курка (філе, філе стегна або мʼясо гомілки) – 1 кг;
- сіль – 1 ч. л.;
- перець – 1/3 ч. л.;
- часник – 0,5 ч. л.;
- приправа до курки – 1 ч. л.;
- копчена паприка – 1/3 ч. л.;
- сметана – 1-2 ст. л.;
- борошно – 3-4 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- кріп дрібно нарізаний – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Злегка відбити курку до рівномірної товщини.
- Змішати сіль, перець, часник, копчену паприку та приправу з сметаною, натерти м’ясо маринадом і залишити на 2 години.
- Кожен шматочок обмакнути спочатку в борошно, потім у збите яйце, а далі в суміш сиру з кропом.
- Викласти підготовлені шматочки на деко для запікання.
- Запікати в духовці при 180°C приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки, або скористатися аерогрилем чи сковородою-гриль.
- Подавати гарячою, бажано з соусом на вибір.
Як і з чим подавати
Курочку по-королівськи найкраще подавати гарячою, прямо з духовки, посипаною дрібно нарізаним кропом або зеленню на вибір. Вона добре поєднується з легким салатом із сезонних овочів, картопляним пюре, рисом або запеченими овочами. Для додаткового смаку можна подати часниковий або вершковий соус. Страва чудово підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу, залишаючи приємні аромати і після першого шматочка.