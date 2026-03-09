Реберця в темному пиві: м’які, соковиті й з глибоким карамельним смаком (відео)

Реберця готують по-різному, але найчастіше їх тушкують, щоб м’ясо стало м’яким, соковитим і легко відділялося від кістки.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати реберця в темному пиві — страву з глибоким карамельно-солодовим ароматом, яка має європейські гастрономічні корені та особливо популярна в пивній кухні Центральної Європи. Для насиченого смаку варто обирати свіже м’ясо з тонким шаром жиру — саме він забезпечує соковитість під час тривалого тушкування, а темне пиво краще брати з легкою гірчинкою без надмірної кислинки. Важливо не переварити ребра на сильному вогні, інакше м’ясо стане сухим, а соус — гірким; для більш виразного смаку мед можна замінити на коричневий цукор, а частину соєвого соусу — на бальзамічний оцет або вустерський соус. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nisenitnitsia_".

Як приготувати реберця у темному пиві

Інгредієнти:

свинячі ребра – 800 г;

темне пиво – 400 мл;

соєвий соус – 120 мл;

мед – 1 ч.л.;

гірчиця – 1 ч.л.;

паприка копчена – 1 ч.л.;

перець чорний мелений – 1/2 ч.л.;

перець червоний мелений – 1/3 ч.л.;

зелена цибуля – 2 стебла;

кунжут – 1 ст.л.;

Спосіб приготування:

Нарізати ребра порційними шматками та обсушити паперовим рушником. Розігріти глибоку сковороду або казан і злегка обсмажити ребра до рум’яної скоринки для посилення смаку. Змішати темне пиво, соєвий соус, мед, гірчицю, паприку та перець, вилити суміш до ребер. Тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин під кришкою. Збільшити вогонь до середнього та готувати ще близько 30 хвилин до випаровування частини рідини й загустіння соусу. Перевірити м’якість м’яса — воно повинно легко відділятися від кістки. Подати гарячими, посипавши зеленою цибулею та кунжутом.

Як і з чим подавати

Реберця в темному пиві найкраще подавати гарячими, поливши густим соусом, що утворився під час тушкування. Їх доповнить картопляне пюре, запечена картопля, тушкована капуста або свіжий салат із хрустких овочів. Перед подачею варто посипати страву зеленою цибулею та обсмаженим кунжутом, а для більш яскравого смаку можна додати кілька крапель лимонного соку. Це ситна, ароматна страва, яка чудово підходить як для родинної вечері, так і для неформальних зустрічей у компанії.