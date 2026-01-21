Класичний "Крабовий" і поряд не стояв: додайте в салат один інгредієнт, щоб зробити його смачнішим (відео)

Новий рецепт крабового салату без майонезу

Класичний рецепт "Крабового" салату відомий багатьом. Тим часом кулінари постійно вигадують нові версії цієї популярної страви. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи. Тепер пропонуємо приготувати його зі смаженими грибами. Завдяки додаванню цього продукту салат стає ситнішим і набуває особливого аромату.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка yanni.cooking в Instagram. Крабовий салат із грибами вона пропонує заправляти не майонезом, а грецьким йогуртом, що робить страву більш легкою.

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г

яйця варені — 3 шт.

печериці — 200–250 г

цибуля — 1 невелика

кукурудза — 1 маленька банка

твердий сир — 80–100 г

грецький йогурт — 3–4 ст. л.

чорний перець, сіль — на смак

Печериці в цьому рецепті можна замінити на гливи. А якщо хочеться зробити смак більш пікантним, додайте до салату жменю подрібненого кропу або кілька крапель лимонного соку в йогурт.

Спосіб приготування: