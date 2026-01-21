Рус

Класичний "Крабовий" і поряд не стояв: додайте в салат один інгредієнт, щоб зробити його смачнішим (відео)

Наталя Граковська
Крабовий салат із грибами
Крабовий салат із грибами. Фото Колаж "Телеграфу"

Новий рецепт крабового салату без майонезу

Класичний рецепт "Крабового" салату відомий багатьом. Тим часом кулінари постійно вигадують нові версії цієї популярної страви. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи. Тепер пропонуємо приготувати його зі смаженими грибами. Завдяки додаванню цього продукту салат стає ситнішим і набуває особливого аромату.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка yanni.cooking в Instagram. Крабовий салат із грибами вона пропонує заправляти не майонезом, а грецьким йогуртом, що робить страву більш легкою.

Інгредієнти:

  • крабові палички — 200 г
  • яйця варені — 3 шт.
  • печериці — 200–250 г
  • цибуля — 1 невелика
  • кукурудза — 1 маленька банка
  • твердий сир — 80–100 г
  • грецький йогурт — 3–4 ст. л.
  • чорний перець, сіль — на смак

Печериці в цьому рецепті можна замінити на гливи. А якщо хочеться зробити смак більш пікантним, додайте до салату жменю подрібненого кропу або кілька крапель лимонного соку в йогурт.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте печериці тонкими слайсами, а цибулю — дрібним кубиком. Обсмажуйте гриби на добре розігрітій сковорідці без кришки. Спочатку випаруйте вологу, а вже потім додавайте олію та цибулю. Так гриби будуть підсмаженими, а не тушкованими.
  2. Наріжте яйця та крабові палички кубиком приблизно однакового розміру.
  3. Натріть сир на дрібній або середній тертці.
  4. Злийте всю рідину з кукурудзи. З’єднайте всі складники у великій мисці. Додайте грецький йогурт, сіль, свіжозмелений чорний перець та перемішайте.
