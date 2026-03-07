Рус

Ніжний пиріг із "мурашками": рецепт німецького десерту до чаю (відео)

Німецький мурашиний пиріг
Вдалий варіант домашньої випічки у вихідні

Якщо класичній кекси та бісквіти вам уже приїлися, спробуйте приготувати німецький мурашиний пиріг. Свою назву він отримав завдяки шоколадній крихті, яка в світлому тісті виглядає, наче маленькі мурахи. Зверху пиріг заливають густою карамеллю з насінням — вона виходить солодкою, злегка тягучою та надає випічці легкого горіхового присмаку.

Рецептом десерту поділилася фудблогерка Катерина Тарасенко. Цей пиріг доволі простий у приготуванні, а всі інгредієнти для нього легко знайти у звичайному магазині.

Інгредієнти:

  • борошно — 300 г
  • розпушувач — 10 г
  • яйця — 3 шт.
  • сіль — 2 г
  • ванілін — дрібка
  • цукор — 200 г
  • сметана 20% — 300 г
  • цедра апельсина — за смаком
  • шоколад — 80 г

Глазур:

  • цукерки "Корівка" — 250 г
  • вершки або вершкове масло — 50 г
  • насіння або горішки — 100 г

Спосіб приготування:

  1. Наріжте темний (або молочний) шоколад невеликими шматочками. Не тріть на тертці, щоб у готовому пирозі відчувалася текстура.
  2. Змішайте борошно з розпушувачем.
  3. Візьміть 3 яйця кімнатної температури. Додайте дрібку солі, ванілін та цукор. Збийте міксером до пишного стану. Додайте у суміш сметану кімнатної температури та цедру апельсина.
  4. Поступово всипте борошно з розпушувачем. Перемішайте до однорідності. Тісто має вийти досить густим.
  5. В останню чергу додайте нарізаний шоколад (також можна додати мак або родзинки за бажанням) і швидко перемішайте.
  6. Відразу перекладіть тісто у форму. Випікайте 35–45 хвилин у розігрітій до 170°C духовці. Готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.
  7. Поки пиріг печеться, розтопіть цукерки на помірному вогні. Додайте трохи вершків, щоб маса стала рідкою та однорідною. Додайте підсушене насіння або подрібнені горіхи.
  8. Дайте пирогу трохи охолонути у формі, потім дістаньте його. Полийте пиріг глазур'ю. Вона буде злегка тягнутися, але не повинна липнути до рук після застигання.

Німецький мурашиний пиріг смакує найкраще з несолодкою чорною кавою або чаєм. Ця випічка не черствіє 3–4 дні, якщо зберігати її під кришкою або в харчовій плівці в прохолодному місці.

