Ніжний пиріг із "мурашками": рецепт німецького десерту до чаю (відео)
Вдалий варіант домашньої випічки у вихідні
Якщо класичній кекси та бісквіти вам уже приїлися, спробуйте приготувати німецький мурашиний пиріг. Свою назву він отримав завдяки шоколадній крихті, яка в світлому тісті виглядає, наче маленькі мурахи. Зверху пиріг заливають густою карамеллю з насінням — вона виходить солодкою, злегка тягучою та надає випічці легкого горіхового присмаку.
Рецептом десерту поділилася фудблогерка Катерина Тарасенко. Цей пиріг доволі простий у приготуванні, а всі інгредієнти для нього легко знайти у звичайному магазині.
Інгредієнти:
- борошно — 300 г
- розпушувач — 10 г
- яйця — 3 шт.
- сіль — 2 г
- ванілін — дрібка
- цукор — 200 г
- сметана 20% — 300 г
- цедра апельсина — за смаком
- шоколад — 80 г
Глазур:
- цукерки "Корівка" — 250 г
- вершки або вершкове масло — 50 г
- насіння або горішки — 100 г
Спосіб приготування:
- Наріжте темний (або молочний) шоколад невеликими шматочками. Не тріть на тертці, щоб у готовому пирозі відчувалася текстура.
- Змішайте борошно з розпушувачем.
- Візьміть 3 яйця кімнатної температури. Додайте дрібку солі, ванілін та цукор. Збийте міксером до пишного стану. Додайте у суміш сметану кімнатної температури та цедру апельсина.
- Поступово всипте борошно з розпушувачем. Перемішайте до однорідності. Тісто має вийти досить густим.
- В останню чергу додайте нарізаний шоколад (також можна додати мак або родзинки за бажанням) і швидко перемішайте.
- Відразу перекладіть тісто у форму. Випікайте 35–45 хвилин у розігрітій до 170°C духовці. Готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою.
- Поки пиріг печеться, розтопіть цукерки на помірному вогні. Додайте трохи вершків, щоб маса стала рідкою та однорідною. Додайте підсушене насіння або подрібнені горіхи.
- Дайте пирогу трохи охолонути у формі, потім дістаньте його. Полийте пиріг глазур'ю. Вона буде злегка тягнутися, але не повинна липнути до рук після застигання.
Німецький мурашиний пиріг смакує найкраще з несолодкою чорною кавою або чаєм. Ця випічка не черствіє 3–4 дні, якщо зберігати її під кришкою або в харчовій плівці в прохолодному місці.