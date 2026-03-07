Ніжний пиріг із "мурашками": рецепт німецького десерту до чаю (відео)

Вдалий варіант домашньої випічки у вихідні

Якщо класичній кекси та бісквіти вам уже приїлися, спробуйте приготувати німецький мурашиний пиріг. Свою назву він отримав завдяки шоколадній крихті, яка в світлому тісті виглядає, наче маленькі мурахи. Зверху пиріг заливають густою карамеллю з насінням — вона виходить солодкою, злегка тягучою та надає випічці легкого горіхового присмаку.

Рецептом десерту поділилася фудблогерка Катерина Тарасенко. Цей пиріг доволі простий у приготуванні, а всі інгредієнти для нього легко знайти у звичайному магазині.

Інгредієнти:

борошно — 300 г

розпушувач — 10 г

яйця — 3 шт.

сіль — 2 г

ванілін — дрібка

цукор — 200 г

сметана 20% — 300 г

цедра апельсина — за смаком

шоколад — 80 г

Глазур:

цукерки "Корівка" — 250 г

вершки або вершкове масло — 50 г

насіння або горішки — 100 г

Спосіб приготування:

Наріжте темний (або молочний) шоколад невеликими шматочками. Не тріть на тертці, щоб у готовому пирозі відчувалася текстура. Змішайте борошно з розпушувачем. Візьміть 3 яйця кімнатної температури. Додайте дрібку солі, ванілін та цукор. Збийте міксером до пишного стану. Додайте у суміш сметану кімнатної температури та цедру апельсина. Поступово всипте борошно з розпушувачем. Перемішайте до однорідності. Тісто має вийти досить густим. В останню чергу додайте нарізаний шоколад (також можна додати мак або родзинки за бажанням) і швидко перемішайте. Відразу перекладіть тісто у форму. Випікайте 35–45 хвилин у розігрітій до 170°C духовці. Готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з тіста сухою. Поки пиріг печеться, розтопіть цукерки на помірному вогні. Додайте трохи вершків, щоб маса стала рідкою та однорідною. Додайте підсушене насіння або подрібнені горіхи. Дайте пирогу трохи охолонути у формі, потім дістаньте його. Полийте пиріг глазур'ю. Вона буде злегка тягнутися, але не повинна липнути до рук після застигання.

Німецький мурашиний пиріг смакує найкраще з несолодкою чорною кавою або чаєм. Ця випічка не черствіє 3–4 дні, якщо зберігати її під кришкою або в харчовій плівці в прохолодному місці.