Ефектніше за будь-який салат: як приготувати "Мімозу" по-новому, щоб здивувати всіх за столом (відео)

Салат "Мімоза" можна подати по-новому — у вигляді акуратної порційної закуски

Святковий стіл рідко обходиться без закусок. Один із простих та цікавих варіантів – закуска "Мімоза" з рибною начинкою. Готується вона з коржів з ніжною начинкою з рибної консерви, яєць та сиру.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Вкусно и сытно. Ця закуска стане чудовою альтернативою звичному салату, адже подача у вигляді порційних тістечок на основі домашніх коржів зручніша і виглядає ефектніше.

Як приготувати закуску "Мімоза"

Інгредієнти:

борошно — 450г

вершкове масло — 250г

сметана — 200 г

яйце — 1 шт.

сіль, цукор та сода — по 0,5 ч. л.

консерва рибна — 500 г

яйця варений — 2-3 шт.

твердий сир — 100 г

часник — за бажанням

майонез

Для прикраси:

яйця варений — 3-4 шт.

майонез

зелень кропу

Спосіб приготування: