Ефектніше за будь-який салат: як приготувати "Мімозу" по-новому, щоб здивувати всіх за столом (відео)
Салат "Мімоза" можна подати по-новому — у вигляді акуратної порційної закуски
Святковий стіл рідко обходиться без закусок. Один із простих та цікавих варіантів – закуска "Мімоза" з рибною начинкою. Готується вона з коржів з ніжною начинкою з рибної консерви, яєць та сиру.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Вкусно и сытно. Ця закуска стане чудовою альтернативою звичному салату, адже подача у вигляді порційних тістечок на основі домашніх коржів зручніша і виглядає ефектніше.
Як приготувати закуску "Мімоза"
Інгредієнти:
- борошно — 450г
- вершкове масло — 250г
- сметана — 200 г
- яйце — 1 шт.
- сіль, цукор та сода — по 0,5 ч. л.
- консерва рибна — 500 г
- яйця варений — 2-3 шт.
- твердий сир — 100 г
- часник — за бажанням
- майонез
Для прикраси:
- яйця варений — 3-4 шт.
- майонез
- зелень кропу
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці збийте яйце з сіллю, цукром і содою. Додайте сметану (вона погасить соду) і розтоплене вершкове масло, перемішайте.
- Поступово всипте просіяне борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто.
- Зберіть тісто в кулю, покладіть у пакет і відправте в холодильник на 2 години.
- Розріжте тісто на 5 рівних частин (приблизно по 200 г). Кожну тонко розкачайте в пласт. Перекладіть пласт на деко, наколіть виделкою і відправте в духовку при 200°C на 12–15 хвилин. Коржі мають лише злегка підрум'янитися, залишаючись м'якими.
- Для начинки розімніть виделкою консервовану скумбрію. Додайте натерті на дрібній тертці яйця та сир, а також нарізану зелену цибулю та кріп. Заправте майонезом і перемішайте.
- Промажте кожен корж начинкою, крім самого верхнього. Накрийте харчовою плівкою, зверху покладіть дощечку з невеликим вантажем і залиште в прохолодному місці на 3 години.
- Обріжте краї для рівності та розріжте коржі на 12 порційних шматочків. Змастіть верх майонезом. Покрийте всю поверхню тертим білком, а зверху по діагоналі викладіть тертий жовток і гілочки кропу.