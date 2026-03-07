Рус

Ефектніше за будь-який салат: як приготувати "Мімозу" по-новому, щоб здивувати всіх за столом (відео)

Наталя Граковська
Закуска з рибною консервою
Закуска з рибною консервою. Фото Скріншот YouTube

Салат "Мімоза" можна подати по-новому — у вигляді акуратної порційної закуски

Святковий стіл рідко обходиться без закусок. Один із простих та цікавих варіантів – закуска "Мімоза" з рибною начинкою. Готується вона з коржів з ніжною начинкою з рибної консерви, яєць та сиру.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Вкусно и сытно. Ця закуска стане чудовою альтернативою звичному салату, адже подача у вигляді порційних тістечок на основі домашніх коржів зручніша і виглядає ефектніше.

Як приготувати закуску "Мімоза"

Інгредієнти:

  • борошно — 450г
  • вершкове масло — 250г
  • сметана — 200 г
  • яйце — 1 шт.
  • сіль, цукор та сода — по 0,5 ч. л.
  • консерва рибна — 500 г
  • яйця варений — 2-3 шт.
  • твердий сир — 100 г
  • часник — за бажанням
  • майонез

Для прикраси:

  • яйця варений — 3-4 шт.
  • майонез
  • зелень кропу

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці збийте яйце з сіллю, цукром і содою. Додайте сметану (вона погасить соду) і розтоплене вершкове масло, перемішайте.
  2. Поступово всипте просіяне борошно. Замісіть м'яке, еластичне тісто.
  3. Зберіть тісто в кулю, покладіть у пакет і відправте в холодильник на 2 години.
  4. Розріжте тісто на 5 рівних частин (приблизно по 200 г). Кожну тонко розкачайте в пласт. Перекладіть пласт на деко, наколіть виделкою і відправте в духовку при 200°C на 12–15 хвилин. Коржі мають лише злегка підрум'янитися, залишаючись м'якими.
  5. Для начинки розімніть виделкою консервовану скумбрію. Додайте натерті на дрібній тертці яйця та сир, а також нарізану зелену цибулю та кріп. Заправте майонезом і перемішайте.
  6. Промажте кожен корж начинкою, крім самого верхнього. Накрийте харчовою плівкою, зверху покладіть дощечку з невеликим вантажем і залиште в прохолодному місці на 3 години.
  7. Обріжте краї для рівності та розріжте коржі на 12 порційних шматочків. Змастіть верх майонезом. Покрийте всю поверхню тертим білком, а зверху по діагоналі викладіть тертий жовток і гілочки кропу.
