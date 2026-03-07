Швидка лазанья без духовки: аромат Італії за 30 хвилин (відео)

Лазанья — класична італійська страва, що складається з шарів пасти, соусу, сиру та різноманітної начинки.

Вона буває класичною з м’ясним соусом, а також існують варіанти з баклажанами, рибою або навіть овочеві "вегетаріанські" версії. Сьогодні ми пропонуємо спрощений варіант — "ліниву" лазанью на сковороді, яку можна приготувати за 20–30 хвилин без духовки. Для найкращого результату обирайте якісні листи лазаньї, свіжий фарш і стиглі овочі, щоб страва була соковитою та ароматною. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати ліниву лазанью

Інгредієнти:

листи лазаньї – 150 г;

фарш яловичий або змішаний – 300–500 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

перець болгарський – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

томатна паста або томатний сік – 200 мл;

вода або бульйон – 50 мл;

сіль – 1 ч.л.;

чорний мелений перець – 0,5 ч.л.;

базилік сушений – 0,5 ч.л.;

твердий сир або моцарела – 100 г;

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю дрібно та натерти моркву. Обсмажити їх на сковороді до золотистості. Додати фарш та обсмажувати, розбиваючи грудочки лопаткою. Додати нарізаний перець, часник, томатну пасту або сік, трохи води чи бульйону та спеції. Протушкувати 5–7 хвилин. Викласти розламані листи лазаньї в соус так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні 10–15 хвилин до готовності пасти. Посипати зверху тертим сиром, накрити кришкою на 1–2 хвилини, щоб сир розплавився. Подавати гарячою, при бажанні прикрасивши зеленню.

Як і з чим подавати

Готову лазанью подавайте відразу, поки вона ще гаряча, рясно посипавши тертим сиром. Страва добре поєднується зі свіжими салатами, маринованими овочами або легким соусом песто. Для святкового столу можна викласти на широке блюдо, прикрасити свіжим базиліком або листям петрушки. Ця страва універсальна: вона підходить і для сімейного обіду, і для вечірки з друзями, де потрібно швидко накрити на стіл.