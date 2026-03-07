Ліниві вареники, що не розварюються: швидкий і ніжний початок ранку (відео)

Смачний та поживний сніданок

На сніданок можна приготувати різні страви, зокрема солоні кекси, омлети чи запіканки. Вони швидкі, ситні та легко комбінуються з іншими продуктами. Але сьогодні ми пропонуємо ліниві вареники — ніжну та швидку страву, яка не розварюється і не забита борошном. Для кращого результату важливо обирати свіжий кисломолочний сир середньої жирності, а борошно чи манку підсипати поступово, щоб тісто залишалося м’яким, але не липким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 250 г;

яйце – 1 шт.;

борошно або манка – 2–4 ст. л.;

цукор – 1–2 ст. л.;

сіль – дрібка;

ванільний цукор – за бажанням;

сметана, вершкове масло або джем – для подачі.

Спосіб приготування:

Розтерти сир із яйцем, цукром, сіллю та ванільним цукром до однорідної маси. Поступово всипати борошно або манку, формуючи м’яке і ледь липке тісто. Розкатати тісто у довгу "ковбаску" та нарізати на невеликі шматочки (ромбики або кружальця). Опустити вареники у киплячу підсолену воду. Коли вони спливуть, варити ще 2–3 хвилини. Вийняти вареники шумівкою, дати трохи стекти та подавати гарячими зі сметаною, вершковим маслом або джемом.

Як і з чим подавати

Ліниві вареники краще подавати гарячими, одразу після варіння. Їх можна заправити сметаною, розтопленим вершковим маслом або фруктовим джемом за смаком. Для презентації вареники можна прикрасити свіжими ягодами або листочками м’яти. Такий сніданок чудово поєднується з чаєм, кавою або склянкою молока. Ця страва стане ніжним і швидким початком ранку для всієї родини.