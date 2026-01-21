Укр

Классический "Крабовый" и рядом не стоял: добавьте в салат один ингредиент, чтобы сделать его вкуснее (видео)

Наталья Граковская
Крабовый салат с грибами
Крабовый салат с грибами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новый рецепт крабового салата без майонеза

Классический рецепт "Крабового" салата известен многим. Тем временем кулинары постоянно придумывают новые версии этого популярного блюда. Раньше мы рассказывали, как приготовить салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски. Теперь предлагаем приготовить его с жареными грибами. Благодаря добавлению этого продукта салат становится сытнее и приобретает особый аромат.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша yanni.cooking в Instagram. Крабовый салат с грибами она предлагает заправлять не майонезом, а греческим йогуртом, что сделает блюдо более легким.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 200 г
  • яйца вареные – 3 шт.
  • шампиньоны — 200-250 г
  • лук — 1 небольшой
  • кукуруза — 1 маленькая банка
  • твердый сыр — 80-100 г
  • греческий йогурт — 3-4 ст. л.
  • черный перец, соль — по вкусу

Шампиньоны в этом рецепте можно заменить на вешенки. А если хочется сделать вкус более пикантным, добавьте в салат пригоршню измельченного укропа или несколько капель лимонного сока в йогурт.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте шампиньоны тонкими слайсами, а лук — мелким кубиком. Обжаривайте грибы на хорошо разогретой сковороде без крышки. Сначала выпарите влагу, а затем добавляйте масло и лук. Так грибы будут поджаренными, а не тушеными.
  2. Нарежьте яйца и крабовые палочки приблизительно одинакового размера.
  3. Натрите сыр на мелкой или средней терке.
  4. Слейте всю жидкость из кукурузы. Соедините все продукты в большой миске. Добавьте греческий йогурт, соль, свежемолотый черный перец и перемешайте.
