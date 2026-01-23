Лінивий пиріг з тортильї: плавлений сир, салямі та овочево-томатний соус (відео)

Смачна апетитна закуска

З лаваша можна приготувати безліч страв, від простих рулетиків із сиром і зеленню до святкових рулетів із червоною рибою. Для кращого смаку варто обирати свіжі міні-тортильї, які не тріскаються при згортанні, а сир — добре плавкий, щільний і без зайвої вологи. Лінивий пиріг з тортильї з салямі та сиром готується швидко, а овочево-томатний соус додає ніжності та аромату, не обтяжуючи страву. Типові помилки — пересушування тортильї під час запікання або надмірна кількість начинки, через що пиріг може розсипатися; експериментувати можна з різними видами сирів, ковбаси або навіть додати гриби та зелень. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати лінивий пиріг з тортильї

Інгредієнти:

овочево-томатний соус для приготування від "Торчин" — 1 п.;

вода — 100 мл;

міні-тортилья — 16 шт.;

сир (твердий або добре плавкий) — 450 г;

салямі — 150 г;

олія або вершкове масло для змащування форми — 1–2 ч. л.;

Спосіб приготування:

Змішати овочево-томатний соус з водою до однорідної консистенції. Змастити кожну міні-тортилью соусом. Викласти тертий сир, зверху порізану смужками салямі. Загорнути тортильї за принципом млинця і розрізати на 2 частини. Викласти зрізом догори у роз’ємну форму (d22 см) і присипати зверху тертим сиром. Запікати в духовці, розігрітій до 200°С, 20 хвилин до розплавлення сиру. При необхідності, якщо верх надто рум’яниться, прикрити фольгою.

Як і з чим подавати

Пиріг подають гарячим, відразу після духовки, або можна дати трохи охолонути, щоб його легше нарізати. Для подачі красиво розкласти на великому блюді зрізом догори, прикрасити свіжою зеленню або половинками чері. Він добре поєднується з легкими салатами, овочевими гарнірами або кисломолочними соусами. Також можна подавати як самостійну страву для перекусу або на святковий стіл.

Лінивий пиріг з тортильї — швидка, ситна і апетитна страва, яка легко адаптується під різні смаки і начинки. Він добре підходить для сімейного обіду, святкового столу або перекусу з друзями. Простота приготування і універсальність роблять цю страву однією з улюблених у домашній кулінарії.