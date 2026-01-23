Ленивый пирог из тортильи: плавленый сыр, салями и овощно-томатный соус (видео)

Вкусная аппетитная закуска

Из лаваша можно приготовить множество блюд, от простых рулетиков с сыром и зеленью до праздничных рулетов с красной рыбой. Для лучшего вкуса следует выбирать свежие мини-тортильи, которые не трескаются при сворачивании, а сыр – хорошо плавкий, плотный и без лишней влаги. Ленивый пирог из тортильи с салями и сыром готовится быстро, а овощно-томатный соус придает нежности и аромату, не отягощая блюдо. Типичные ошибки – пересушивание тортильи во время запекания или избыточное количество начинки, из-за чего пирог может рассыпаться; экспериментировать можно с разными видами сыров, колбасы или даже добавить грибы и зелень. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить ленивый пирог из тортильи

Ингредиенты:

овощно-томатный соус — 1 уп.;

вода — 100 мл;

мини-тортилья – 16 шт.;

сыр (твердый) — 450 г;

салями — 150 г;

растительное или сливочное масло для смазывания формы – 1–2 ч. л.;

Способ приготовления:

Смешайте овощно-томатный соус с водой до однородной консистенции. Смазать каждую мини-тортилью соусом. Выложить тертый сыр, сверху порезанную полосками салями. Завернуть тортильи по принципу блина и разрезать на 2 части. Выложить срезом вверх в разъемную форму (d22 см) и присыпать сверху тертым сыром. Запекать в духовке, разогретой до 200°С, 20 минут до расплавления сыра. При необходимости, если верх слишком румянится, прикрыть фольгой.

Как и с чем подавать

Пирог подают горячим сразу после духовки или можно дать немного остыть, чтобы его легче нарезать. Для подачи красиво разложить на большом блюде срезом вверх, украсить свежей зеленью или половинками черри. Он хорошо сочетается с легкими салатами, овощными гарнирами или кисломолочными соусами. Также можно подавать как самостоятельное блюдо для перекуса или на праздничный стол.

Ленивый пирог из тортильи – быстрое, сытное и аппетитное блюдо, которое легко адаптируется под разные вкусы и начинки. Он хорошо подходит для семейного обеда, праздничного стола или перекуса с друзьями. Простота приготовления и универсальность делают это блюдо одним из любимых в домашней кулинарии.