Навіть "вчорашня" картопля стане делікатесом: як приготувати розкішну вечерю на сковорідці (відео)

Додайте до картоплі трохи сиру, сметани та часнику — і у вас на столі буде смачна та ситна страва

Картоплю готують чи не в кожній родині. Її варять, смажать, запікають або тушкують, адже вона доступна, добре поєднується з різними продуктами та підходить до більшості страв. Але якщо звичайна варена чи смажена вже трохи приїлася, варто спробувати приготувати картоплю по-королівськи.

Свою назву ця страва отримала завдяки насиченому вершковому смаку та апетитній золотистій скоринці. Ніжний соус із сиру, сметани та часнику робить картоплю особливо ароматною і ситною. До того ж це чудовий спосіб використати навіть "вчорашню" відварену картоплю — достатньо просто підсмажити її на сковорідці та додати сирну заправку. У результаті виходить проста, але дуже смачна домашня страва. Як її приготувати, показала кулінарна блогерка vistovska_cooking в Instagram.

Інгредієнти:

Картопля — 1 кг

Сир твердий — 100-120 г

Сметана — 5 ст. л.

Часник — 3-4 зубчики

Спеції — сіль, мелений чорний перець, дрібка мускатного горіха

Зелень — свіжий кріп

Олія та вершкове масло — для обсмажування

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, нарізаємо великими часточками та відварюємо у підсоленій воді до стану "аль денте". Вона має бути м’якою зовні, але все ще твердою всередині. Поки картопля вариться, готуємо заправку. Сир тремо на дрібній тертці. Змішуємо його зі сметаною, пропущеним через прес часником та спеціями. Зливаємо воду, даємо картоплі підсохнути 1-2 хвилини без кришки. Розігріваємо сковорідку з олією та шматочком вершкового масла та обсмажуємо картоплю на сильному вогні до золотистої скоринки. Коли картопля стала рум’яною, зменшуємо вогонь до мінімуму та додаємо сметанно-сирну суміш. Швидко, але обережно перемішуємо. Накриваємо кришкою буквально на 1-2 хвилини, щоб сир розплавився. Готову картоплю посипаємо дрібно нарізаним кропом.

Як та з чим подавати

Подавати картоплю по-королівськи можна як самостійну страву або як гарнір до м’яса, риби чи запеченої курки. Особливо вдало вона смакує разом зі свіжими овочами — наприклад, із легким салатом із капусти, огірків чи зелені.