Навіть "вчорашня" картопля стане делікатесом: як приготувати розкішну вечерю на сковорідці (відео)
Додайте до картоплі трохи сиру, сметани та часнику — і у вас на столі буде смачна та ситна страва
Картоплю готують чи не в кожній родині. Її варять, смажать, запікають або тушкують, адже вона доступна, добре поєднується з різними продуктами та підходить до більшості страв. Але якщо звичайна варена чи смажена вже трохи приїлася, варто спробувати приготувати картоплю по-королівськи.
Свою назву ця страва отримала завдяки насиченому вершковому смаку та апетитній золотистій скоринці. Ніжний соус із сиру, сметани та часнику робить картоплю особливо ароматною і ситною. До того ж це чудовий спосіб використати навіть "вчорашню" відварену картоплю — достатньо просто підсмажити її на сковорідці та додати сирну заправку. У результаті виходить проста, але дуже смачна домашня страва. Як її приготувати, показала кулінарна блогерка vistovska_cooking в Instagram.
Інгредієнти:
- Картопля — 1 кг
- Сир твердий — 100-120 г
- Сметана — 5 ст. л.
- Часник — 3-4 зубчики
- Спеції — сіль, мелений чорний перець, дрібка мускатного горіха
- Зелень — свіжий кріп
- Олія та вершкове масло — для обсмажування
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо, нарізаємо великими часточками та відварюємо у підсоленій воді до стану "аль денте". Вона має бути м’якою зовні, але все ще твердою всередині.
- Поки картопля вариться, готуємо заправку. Сир тремо на дрібній тертці. Змішуємо його зі сметаною, пропущеним через прес часником та спеціями.
- Зливаємо воду, даємо картоплі підсохнути 1-2 хвилини без кришки. Розігріваємо сковорідку з олією та шматочком вершкового масла та обсмажуємо картоплю на сильному вогні до золотистої скоринки.
- Коли картопля стала рум’яною, зменшуємо вогонь до мінімуму та додаємо сметанно-сирну суміш. Швидко, але обережно перемішуємо. Накриваємо кришкою буквально на 1-2 хвилини, щоб сир розплавився.
- Готову картоплю посипаємо дрібно нарізаним кропом.
Як та з чим подавати
Подавати картоплю по-королівськи можна як самостійну страву або як гарнір до м’яса, риби чи запеченої курки. Особливо вдало вона смакує разом зі свіжими овочами — наприклад, із легким салатом із капусти, огірків чи зелені.