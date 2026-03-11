Недорого, ситно і неймовірно смачно: як приготувати салат з оселедцем (відео)

Картопля, оселедець та мариновані огірки — це класика, яка ніколи не набридає

З таких простих і доступних продуктів, як картопля, оселедець та мариновані огірки, можна швидко приготувати смачний пісний салат. Ці інгредієнти чудово поєднуються між собою. Картопля робить салат ситним, а оселедець додає насиченого смаку.

Цей салат може бути як самостійною закускою, так і доповненням до основних страв. самостійна закуска або як доповнення до основних страв. Рецептом простої та апетитної страви поділилися на Instagram-сторінці tetiana.shlikhtenko.

Інгредієнти:

Картопля — 4 шт.

Оселедець — 1 велике філе

Мариновані огірки — 3 шт.

Цибуля — 1 шт.

Гірчиця в зернах — 2 ст. л.

Олія — за смаком

Спеції — сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю "в мундирах". Очистіть та наріжте її кубиками чи півкільцями. Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Якщо вона занадто гостра, обдайте її окропом або збризніть яблучним оцтом з дрібкою цукру на 5 хвилин. Це прибере зайву гіркоту. Наріжте оселедець та огірки кубиками середнього розміру. У великій мисці змішайте картоплю, оселедець, огірки та цибулю. Додайте гірчицю, олію та перець. Спробуйте салат після перемішування, і лише тоді додавайте сіль за потреби.

Як і з чим подавати

Посипте салат нарізаною зеленою цибулею або кропом. Це чудова закуска до міцних напоїв або як гарнір до основної страви.