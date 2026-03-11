Рус

Недорого, ситно і неймовірно смачно: як приготувати салат з оселедцем (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пісний салат з картоплі та оселедця готується дуже швидко
Пісний салат з картоплі та оселедця готується дуже швидко. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Картопля, оселедець та мариновані огірки — це класика, яка ніколи не набридає

З таких простих і доступних продуктів, як картопля, оселедець та мариновані огірки, можна швидко приготувати смачний пісний салат. Ці інгредієнти чудово поєднуються між собою. Картопля робить салат ситним, а оселедець додає насиченого смаку.

Цей салат може бути як самостійною закускою, так і доповненням до основних страв. самостійна закуска або як доповнення до основних страв. Рецептом простої та апетитної страви поділилися на Instagram-сторінці tetiana.shlikhtenko.

Інгредієнти:

  • Картопля — 4 шт.
  • Оселедець — 1 велике філе
  • Мариновані огірки — 3 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Гірчиця в зернах — 2 ст. л.
  • Олія — за смаком
  • Спеції — сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування:

  1. Відваріть картоплю "в мундирах". Очистіть та наріжте її кубиками чи півкільцями.
  2. Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Якщо вона занадто гостра, обдайте її окропом або збризніть яблучним оцтом з дрібкою цукру на 5 хвилин. Це прибере зайву гіркоту.
  3. Наріжте оселедець та огірки кубиками середнього розміру.
  4. У великій мисці змішайте картоплю, оселедець, огірки та цибулю. Додайте гірчицю, олію та перець. Спробуйте салат після перемішування, і лише тоді додавайте сіль за потреби.

Як і з чим подавати

Посипте салат нарізаною зеленою цибулею або кропом. Це чудова закуска до міцних напоїв або як гарнір до основної страви.

Теги:
#Рецепти #Салат #Картопля #Закуска #Оселедець