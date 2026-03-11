Недорого, ситно і неймовірно смачно: як приготувати салат з оселедцем (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Картопля, оселедець та мариновані огірки — це класика, яка ніколи не набридає
З таких простих і доступних продуктів, як картопля, оселедець та мариновані огірки, можна швидко приготувати смачний пісний салат. Ці інгредієнти чудово поєднуються між собою. Картопля робить салат ситним, а оселедець додає насиченого смаку.
Цей салат може бути як самостійною закускою, так і доповненням до основних страв. самостійна закуска або як доповнення до основних страв. Рецептом простої та апетитної страви поділилися на Instagram-сторінці tetiana.shlikhtenko.
Інгредієнти:
- Картопля — 4 шт.
- Оселедець — 1 велике філе
- Мариновані огірки — 3 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Гірчиця в зернах — 2 ст. л.
- Олія — за смаком
- Спеції — сіль, чорний мелений перець
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю "в мундирах". Очистіть та наріжте її кубиками чи півкільцями.
- Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Якщо вона занадто гостра, обдайте її окропом або збризніть яблучним оцтом з дрібкою цукру на 5 хвилин. Це прибере зайву гіркоту.
- Наріжте оселедець та огірки кубиками середнього розміру.
- У великій мисці змішайте картоплю, оселедець, огірки та цибулю. Додайте гірчицю, олію та перець. Спробуйте салат після перемішування, і лише тоді додавайте сіль за потреби.
Як і з чим подавати
Посипте салат нарізаною зеленою цибулею або кропом. Це чудова закуска до міцних напоїв або як гарнір до основної страви.