Соковиті котлети можна приготувати без фаршу: простий та швидкий рецепт (відео)

Рублені котлети виходять м’якими всередині та з апетитною рум’яною скоринкою

З курячого філе можна приготувати безліч простих і смачних страв. Наприклад, відбивні або поживний салат. Не менш апетитними виходять і рублені котлети з курячого філе.

Для їх приготування не потрібно перекручувати м’ясо на фарш і довго ліпити котлети. Філе достатньо просто дрібно нарізати ножем і додати трохи овочів, щоб страва вийшла соковитішою та ніжнішою. У результаті котлети виходять м’якими всередині та з рум’яною скоринкою. Рецептом поділилися на сторінці pns_anastasia в Instagram.

Як приготувати рублені котлети — покроковий рецепт

Інгредієнти:

Куряче філе — 600–700 г

Яйця — 2 шт.

Помідор — 1 шт.

Сир — 100 г

Сметана — 2 ст. л.

Борошно — 3 ст. л.

Спеції: приправа до курки, сухий часник, сіль, перець — за смаком

Зелень — пучок

Замість помідора можна додати дрібно нарізаний маринований болгарський перець або трохи печериць.

Спосіб приготування:

Куряче філе наріжте дрібним кубиком. Щоб це було легше зробити, покладіть м’ясо в морозилку приблизно на 20 хвилин. Помідор також наріжте дрібним кубиком. Якщо він занадто водянистий, видаліть насіння разом із соком, залишивши лише м’якоть. У глибокій мисці змішайте м’ясо, помідори, натертий на грубій тертці сир, яйця, сметану та подрібнену зелень. Додайте борошно і спеції. Ретельно перемішайте та поставте суміш у холодильник на 15–20 хвилин. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Викладайте масу столовою ложкою, формуючи невеликі котлети. Смажте на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків приблизно по 4 хвилини.

Як і з чим подавати

Ці котлети добре смакують із відвареним рисом, кускусом або просто зі свіжим овочевим салатом. Також до них можна подати легкий йогуртовий соус або домашній кетчуп.