Лінива піца на чіабаті: простий рецепт, який рятує, коли хочеться чогось смачного (відео)
Піца — одна з найпопулярніших страв у світі, яка походить з Італії і давно стала частиною міжнародної кухні.
Вона буває найрізноманітнішою: з м’ясом, морепродуктами, сиром, великою кількістю овочів або навіть повністю вегетаріанською. Але сьогодні пропонується простіший і швидший варіант — піца на чіабаті, яка не потребує замішування тіста і готується буквально за кілька хвилин. Для кращого результату варто обирати свіжу чіабату з хрусткою скоринкою, якісну моцарелу та ароматний соус песто — саме вони надають страві насиченого смаку і роблять її максимально схожою на класичну італійську піцу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Такий спосіб приготування часто використовують у домашній кухні, коли потрібно швидко зробити ситну закуску або легку вечерю. Щоб основа не стала занадто м’якою, хліб перед запіканням варто злегка змастити олією — тоді скоринка вийде хрусткою. Начинку можна змінювати за власним смаком: тунець легко замінити куркою або шинкою, а для вегетаріанського варіанту достатньо додати більше овочів — печериці, болгарський перець або оливки. Також важливо не перевантажувати основу великою кількістю інгредієнтів, інакше піца не запечеться рівномірно.
Як приготувати ліниву піцу на чіабаті
Інгредієнти:
- чіабата або багет — 1 шт.;
- олія — 1 ст. л;
- кетчуп або томатний соус — 2–3 ст. л;
- твердий сир — 80–100 г;
- тунець консервований — 120 г;
- синя цибуля — 1 невелика шт.;
- в’ялені томати — 40–50 г;
- соус песто — 1–2 ст. л;
- помідор — 1 шт.;
- моцарела — 120 г;
- італійські трави — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розрізати чіабату або багет уздовж навпіл та злегка змастити поверхню олією.
- Змастити одну половину кетчупом або томатним соусом, посипати натертим твердим сиром, викласти тунець, дрібно нарізану синю цибулю та в’ялені томати.
- Змастити другу половину соусом песто, викласти скибочки помідора та моцарелу, після чого посипати італійськими травами.
- Перекласти підготовлені половинки на деко, застелене пергаментом.
- Запікати в духовці при температурі 180–190 °C приблизно 15–20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.
Як і з чим подавати
Піцу на чіабаті найкраще подавати гарячою, одразу після запікання, коли сир ще тягнеться, а хліб залишається хрустким. Перед подачею її можна посипати свіжим базиліком або руколою, що додасть страві свіжості та аромату. Така піца добре поєднується з легкими овочевими салатами, соусом на основі йогурту або томатним дипом. Її також можна подавати як швидку закуску до супів або як легку вечерю.
Піца на чіабаті — це приклад того, як з простих інгредієнтів можна швидко приготувати смачну і ароматну страву. Завдяки різноманітним варіантам начинки рецепт легко адаптувати під власні смаки, що робить його універсальним для будь-якої кухні.