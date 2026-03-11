Лінива піца на чіабаті: простий рецепт, який рятує, коли хочеться чогось смачного (відео)

Піца — одна з найпопулярніших страв у світі, яка походить з Італії і давно стала частиною міжнародної кухні.

Вона буває найрізноманітнішою: з м’ясом, морепродуктами, сиром, великою кількістю овочів або навіть повністю вегетаріанською. Але сьогодні пропонується простіший і швидший варіант — піца на чіабаті, яка не потребує замішування тіста і готується буквально за кілька хвилин. Для кращого результату варто обирати свіжу чіабату з хрусткою скоринкою, якісну моцарелу та ароматний соус песто — саме вони надають страві насиченого смаку і роблять її максимально схожою на класичну італійську піцу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Такий спосіб приготування часто використовують у домашній кухні, коли потрібно швидко зробити ситну закуску або легку вечерю. Щоб основа не стала занадто м’якою, хліб перед запіканням варто злегка змастити олією — тоді скоринка вийде хрусткою. Начинку можна змінювати за власним смаком: тунець легко замінити куркою або шинкою, а для вегетаріанського варіанту достатньо додати більше овочів — печериці, болгарський перець або оливки. Також важливо не перевантажувати основу великою кількістю інгредієнтів, інакше піца не запечеться рівномірно.

Як приготувати ліниву піцу на чіабаті

Інгредієнти:

чіабата або багет — 1 шт.;

олія — 1 ст. л;

кетчуп або томатний соус — 2–3 ст. л;

твердий сир — 80–100 г;

тунець консервований — 120 г;

синя цибуля — 1 невелика шт.;

в’ялені томати — 40–50 г;

соус песто — 1–2 ст. л;

помідор — 1 шт.;

моцарела — 120 г;

італійські трави — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Розрізати чіабату або багет уздовж навпіл та злегка змастити поверхню олією. Змастити одну половину кетчупом або томатним соусом, посипати натертим твердим сиром, викласти тунець, дрібно нарізану синю цибулю та в’ялені томати. Змастити другу половину соусом песто, викласти скибочки помідора та моцарелу, після чого посипати італійськими травами. Перекласти підготовлені половинки на деко, застелене пергаментом. Запікати в духовці при температурі 180–190 °C приблизно 15–20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Піцу на чіабаті найкраще подавати гарячою, одразу після запікання, коли сир ще тягнеться, а хліб залишається хрустким. Перед подачею її можна посипати свіжим базиліком або руколою, що додасть страві свіжості та аромату. Така піца добре поєднується з легкими овочевими салатами, соусом на основі йогурту або томатним дипом. Її також можна подавати як швидку закуску до супів або як легку вечерю.

Піца на чіабаті — це приклад того, як з простих інгредієнтів можна швидко приготувати смачну і ароматну страву. Завдяки різноманітним варіантам начинки рецепт легко адаптувати під власні смаки, що робить його універсальним для будь-якої кухні.