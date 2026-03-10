Ці канапки з оселедцем з'їдаються першими, і їх завжди мало: рецепт закуски з простих продуктів (відео)

Оселедець — це не лише класична "Шуба" чи нарізка з цибулею

Цю рибу люблять за насичений смак, поживність та доступність. З оселедця можна готувати салати на святковий стіл і страви до щоденного меню. Канапки з оселедцем — чудовий спосіб урізноманітнити звичний сніданок чи перекус.

Завдяки поєднанню яєчної намазки та солоної риби закуска виходить пікантною та одночасно ніжною. А головне — готується дуже швидко та просто. Рецептом цієї універсальної страви поділилися на YouTube-каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.

Інгредієнти:

Хліб бородінський чи зерновий — 10 скибочок

Яйця варені — 3 шт.

Філе оселедця — 2 шт.

Гірчиця в зернах — 50 г

Майонез — 100 г

Сіль, перець чорний мелений — за смаком

Зелень — за смаком

Спосіб приготування:

Якщо оселедець занадто солоний, вимочіть його у холодному молоці. Покладіть філе у глибоку ємність і залийте молоком так, щоб воно повністю покрило рибу. Залиште на 30-60 хвилин. Молоко робить філе більш м'яким, світлішим і прибирає різкий "рибний" запах. Після вимочування обов'язково промокніть філе паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.

Хліб наріжте невеликими квадратами або трикутниками. За бажання підсушіть його на сухій сковороді або в тостері. Яйця натріть на дрібній тертці. Змішайте їх з майонезом. Маса має бути густою, як паштет. На кожен шматочок хліба викладіть столову ложку яєчної маси. Зверху — чайну ложку гірчиці в зернах, а потім — покладіть шматочок філе оселедця. Приправте перцем та прикрасьте зеленню.

Як і з чим подавати

Подавайте бутерброди з оселедцем на пласкому білому блюді або на дерев'яній дошці. Розкладайте канапки не впритул, а на невеликій відстані одна від одної, щоб було зручно брати їх руками. Якщо ви готуєте для фуршету, можна проткнути кожну канапку бамбуковою шпажкою. Прикрасити закуску можна тонко нарізаною червоною цибулею чи зернами граната.