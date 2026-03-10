Салат з курячою печінкою: смакота для всієї родини за мінімальні гроші (відео)

Смачний та ситний салат

Куряча печінка – ніжний і корисний продукт, який часто тушкують з овочами або фруктами, наприклад з грушею, для створення ніжних салатів та основних страв. Сьогодні пропонуємо бюджетний салат із курячою печінкою, який легко приготувати вдома і який смакує всій родині. Важливо обирати свіжу печінку без темних плям і неприємного запаху, а овочі – щільні та пружні, щоб вони зберегли текстуру після обсмаження. Для більш насиченого смаку можна додати трохи гірчиці або соєвого соусу в заправку, а консервований горошок замінити на свіжий, якщо він доступний. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати салат з печінкою

Інгредієнти:

куряча печінка – 650 г;

цибуля – 2-3 шт.;

морква – 1 шт. велика або 2 шт. середні;

консервовані огірки – 4-5 шт. середні;

плавлені сирки – 2 шт.;

майонез – за смаком;

консервований горошок – 1 банка;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Промити курячу печінку та прибрати зайве. Перекласти в каструлю, залити водою та довести до кипіння. Зменшити вогонь, прибрати піну і варити під закритою кришкою 20 хвилин. Охолоджену печінку натерти на велику тертку. На розпечену пательню налити олію, обсмажити нарізану кубиками цибулю та натерту моркву до готовності, періодично помішуючи. У мисці поєднати печінку, огірки, обсмажені овочі, плавлені сирки та горошок. Заправити майонезом, додати сіль і перець за смаком, ретельно перемішати.

Як і з чим подавати

Салат подається охолодженим, його можна викладати порційно у невеликі салатники або на велике блюдо для спільного столу. Для прикраси підійдуть свіжі гілочки петрушки чи кропу, а також трохи обсмаженого кунжуту для хрусту. Страва добре поєднується з чорним хлібом або сухариками, а також може стати ситним доповненням до обіду чи вечері. Завдяки поєднанню печінки, овочів і плавленого сиру салат виходить ароматним і збалансованим, його смак оцінять і дорослі, і діти.