Салат з курячою печінкою: смакота для всієї родини за мінімальні гроші (відео)

Марія Швець
Салат з печінкою, морквою та огірками
Салат з печінкою, морквою та огірками. Фото instagram.com

Смачний та ситний салат

Куряча печінка – ніжний і корисний продукт, який часто тушкують з овочами або фруктами, наприклад з грушею, для створення ніжних салатів та основних страв. Сьогодні пропонуємо бюджетний салат із курячою печінкою, який легко приготувати вдома і який смакує всій родині. Важливо обирати свіжу печінку без темних плям і неприємного запаху, а овочі – щільні та пружні, щоб вони зберегли текстуру після обсмаження. Для більш насиченого смаку можна додати трохи гірчиці або соєвого соусу в заправку, а консервований горошок замінити на свіжий, якщо він доступний. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати салат з печінкою

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 650 г;
  • цибуля – 2-3 шт.;
  • морква – 1 шт. велика або 2 шт. середні;
  • консервовані огірки – 4-5 шт. середні;
  • плавлені сирки – 2 шт.;
  • майонез – за смаком;
  • консервований горошок – 1 банка;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Промити курячу печінку та прибрати зайве.
  2. Перекласти в каструлю, залити водою та довести до кипіння.
  3. Зменшити вогонь, прибрати піну і варити під закритою кришкою 20 хвилин.
  4. Охолоджену печінку натерти на велику тертку.
  5. На розпечену пательню налити олію, обсмажити нарізану кубиками цибулю та натерту моркву до готовності, періодично помішуючи.
  6. У мисці поєднати печінку, огірки, обсмажені овочі, плавлені сирки та горошок.
  7. Заправити майонезом, додати сіль і перець за смаком, ретельно перемішати.

Як і з чим подавати

Салат подається охолодженим, його можна викладати порційно у невеликі салатники або на велике блюдо для спільного столу. Для прикраси підійдуть свіжі гілочки петрушки чи кропу, а також трохи обсмаженого кунжуту для хрусту. Страва добре поєднується з чорним хлібом або сухариками, а також може стати ситним доповненням до обіду чи вечері. Завдяки поєднанню печінки, овочів і плавленого сиру салат виходить ароматним і збалансованим, його смак оцінять і дорослі, і діти.

#Салат #Куряча печінка #Готуємо вдома