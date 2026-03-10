Салат з курячою печінкою: смакота для всієї родини за мінімальні гроші (відео)
Смачний та ситний салат
Куряча печінка – ніжний і корисний продукт, який часто тушкують з овочами або фруктами, наприклад з грушею, для створення ніжних салатів та основних страв. Сьогодні пропонуємо бюджетний салат із курячою печінкою, який легко приготувати вдома і який смакує всій родині. Важливо обирати свіжу печінку без темних плям і неприємного запаху, а овочі – щільні та пружні, щоб вони зберегли текстуру після обсмаження. Для більш насиченого смаку можна додати трохи гірчиці або соєвого соусу в заправку, а консервований горошок замінити на свіжий, якщо він доступний. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати салат з печінкою
Інгредієнти:
- куряча печінка – 650 г;
- цибуля – 2-3 шт.;
- морква – 1 шт. велика або 2 шт. середні;
- консервовані огірки – 4-5 шт. середні;
- плавлені сирки – 2 шт.;
- майонез – за смаком;
- консервований горошок – 1 банка;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Промити курячу печінку та прибрати зайве.
- Перекласти в каструлю, залити водою та довести до кипіння.
- Зменшити вогонь, прибрати піну і варити під закритою кришкою 20 хвилин.
- Охолоджену печінку натерти на велику тертку.
- На розпечену пательню налити олію, обсмажити нарізану кубиками цибулю та натерту моркву до готовності, періодично помішуючи.
- У мисці поєднати печінку, огірки, обсмажені овочі, плавлені сирки та горошок.
- Заправити майонезом, додати сіль і перець за смаком, ретельно перемішати.
Як і з чим подавати
Салат подається охолодженим, його можна викладати порційно у невеликі салатники або на велике блюдо для спільного столу. Для прикраси підійдуть свіжі гілочки петрушки чи кропу, а також трохи обсмаженого кунжуту для хрусту. Страва добре поєднується з чорним хлібом або сухариками, а також може стати ситним доповненням до обіду чи вечері. Завдяки поєднанню печінки, овочів і плавленого сиру салат виходить ароматним і збалансованим, його смак оцінять і дорослі, і діти.