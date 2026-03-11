Ефектне домашнє печиво з двох видів тіста: готується просто, виглядає святково (відео)
Домашнє печиво — це один із найпростіших способів швидко приготувати щось смачне до чаю
Особливо популярні рецепти, де тісто виходить ніжним, ароматним і водночас ефектним на вигляд. Саме таким є це польське двошарове печиво зі світлого та шоколадного тіста. Завдяки такому контрасту випічка має апетитний вигляд. Зовні це печиво трохи хрустке, а всередині залишається м’яким і ніжним.
Рецепт досить простий. Тому це печиво чудово підійде як для щоденного чаювання, так і для частування гостей.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.
- сіль — 1/4 ч. л.
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- цукор — 100 г
- масло вершкове розтоплене — 30 г
- рослинна олія — 70 мл
- борошно пшеничне — 300–320 г
- розпушувач — 1 ч. л.
Для шоколадного тіста:
- какао — 20 г
- молоко — 2–3 ч. л.
Для змащування:
- мед — 2–3 ст. л.
Для посипання:
- кокосова стружка — за смаком.
Якщо ви не любите кокос, замініть його на обсмажений та подрібнений арахіс або волоський горіх.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з сіллю, цукром та ванільним цукром до однорідності. Влийте розтоплене (але не гаряче!) вершкове масло та олію.
- Змішайте борошно з розпушувачем. Поступово всипайте суху суміш у рідку. Тісто має бути м’яким та еластичним.
- Розділіть тісто на дві рівні частини. В одну частину додайте какао та молоко. Кожну частину (світлу і темну) розділіть ще навпіл.
- На листі пергаменту розкачайте перший пласт світлого тіста у прямокутник завтовшки близько 0,5 см. Зверху викладіть темний пласт і обережно прокатайте качалкою, щоб вони поєдналися.
- Відправляйте у розігріту до 180°C духовку на 20 хвилин.
- Щойно дістали деко — одразу змастіть гарячий пласт медом та посипте кокосовою стружкою.
- Розріжте ще тепле печиво гострим ножем на ромби.
Як і з чим подавати
Це печиво можна подавати до чорного або зеленого чаю, кави, какао чи теплого молока. Завдяки медовій нотці воно добре поєднується з напоями без цукру. Перед подачею печиво можна викласти на велику тарілку або у вазу для десертів. Для святкового варіанта можна додатково посипати випічку цукровою пудрою.