Ефектне домашнє печиво з двох видів тіста: готується просто, виглядає святково (відео)

Домашнє печиво — це один із найпростіших способів швидко приготувати щось смачне до чаю

Особливо популярні рецепти, де тісто виходить ніжним, ароматним і водночас ефектним на вигляд. Саме таким є це польське двошарове печиво зі світлого та шоколадного тіста. Завдяки такому контрасту випічка має апетитний вигляд. Зовні це печиво трохи хрустке, а всередині залишається м’яким і ніжним.

Рецепт досить простий. Тому це печиво чудово підійде як для щоденного чаювання, так і для частування гостей.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

сіль — 1/4 ч. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

цукор — 100 г

масло вершкове розтоплене — 30 г

рослинна олія — 70 мл

борошно пшеничне — 300–320 г

розпушувач — 1 ч. л.

Для шоколадного тіста:

какао — 20 г

молоко — 2–3 ч. л.

Для змащування:

мед — 2–3 ст. л.

Для посипання:

кокосова стружка — за смаком.

Якщо ви не любите кокос, замініть його на обсмажений та подрібнений арахіс або волоський горіх.

Спосіб приготування:

Збийте яйця з сіллю, цукром та ванільним цукром до однорідності. Влийте розтоплене (але не гаряче!) вершкове масло та олію. Змішайте борошно з розпушувачем. Поступово всипайте суху суміш у рідку. Тісто має бути м’яким та еластичним. Розділіть тісто на дві рівні частини. В одну частину додайте какао та молоко. Кожну частину (світлу і темну) розділіть ще навпіл. На листі пергаменту розкачайте перший пласт світлого тіста у прямокутник завтовшки близько 0,5 см. Зверху викладіть темний пласт і обережно прокатайте качалкою, щоб вони поєдналися. Відправляйте у розігріту до 180°C духовку на 20 хвилин. Щойно дістали деко — одразу змастіть гарячий пласт медом та посипте кокосовою стружкою. Розріжте ще тепле печиво гострим ножем на ромби.

Як і з чим подавати

Це печиво можна подавати до чорного або зеленого чаю, кави, какао чи теплого молока. Завдяки медовій нотці воно добре поєднується з напоями без цукру. Перед подачею печиво можна викласти на велику тарілку або у вазу для десертів. Для святкового варіанта можна додатково посипати випічку цукровою пудрою.