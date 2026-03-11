Хрустка зовні, ніжна всередині: проста картопля по-селянськи для пісного меню (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Картопля — один із найуніверсальніших продуктів на кухні, з якого можна приготувати безліч страв: від простого пюре до запечених страв.
Наприклад, популярною домашньою стравою вважається вершкова картопля з куркою в горщиках — ситна і ароматна вечеря, яка давно стала частиною слов’янської кухні. Але сьогодні пропонується простіший і водночас дуже апетитний варіант — картопля по-селянськи, яку легко приготувати та можна їсти навіть у піст. Для цієї страви краще обирати картоплю середнього розміру з щільною м’якоттю — вона добре тримає форму під час запікання, а додавання крохмалю допомагає отримати хрустку скоринку, що є головним секретом цієї страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "svitlana_kavyuk".
Картопля по-селянськи має просте походження — подібні запечені дольки здавна готували в селах у печі, використовуючи мінімум інгредієнтів. Щоб отримати ідеальну текстуру, важливо не пропускати етап замочування у гарячій воді — він допомагає видалити зайвий крохмаль і зробити картоплю ніжною всередині. Перед запіканням дольки потрібно добре обсушити, інакше скоринка не утвориться. За бажанням суміш спецій можна змінювати: замість прованських трав підійдуть сушений кріп, розмарин або паприка чилі для пікантності.
Як приготувати картоплю по-селянськи
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- олія — 2–3 ст. л;
- крохмаль — 2–3 ст. л;
- копчена паприка — 1 ч. л;
- сухий часник — 1 ч. л;
- прованські трави — 1 ч. л;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Помити картоплю середнього розміру разом із лушпинням та нарізати її дольками однакового розміру.
- Залити картоплю окропом, накрити кришкою та залишити на 30 хвилин.
- Злити воду та добре обсушити дольки паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.
- Додати до картоплі сіль, перець, копчену паприку, сухий часник, прованські трави, олію та крохмаль.
- Добре перемішати, щоб спеції рівномірно покрили кожну дольку.
- Викласти картоплю в один шар на деко, застелене пергаментом.
- Запікати в духовці при температурі 180–200 °C приблизно 30–40 хвилин до золотистої скоринки.
Як і з чим подавати
Картоплю по-селянськи найкраще подавати гарячою, щойно з духовки, коли скоринка ще хрустка. Страву можна посипати свіжою зеленню — кропом, петрушкою або зеленою цибулею. Вона добре поєднується з овочевими салатами, квашеними овочами або легкими соусами на основі томатів чи часнику. У непісні дні таку картоплю часто подають як гарнір до м’яса або курки.
Ця проста страва доводить, що навіть із мінімального набору інгредієнтів можна приготувати ароматний і дуже апетитний обід. Правильно підібрані спеції та кілька кулінарних хитрощів допоможуть отримати ідеально хрустку картоплю, яка смакує майже всім.