Хрустка зовні, ніжна всередині: проста картопля по-селянськи для пісного меню (відео)

Картопля — один із найуніверсальніших продуктів на кухні, з якого можна приготувати безліч страв: від простого пюре до запечених страв.

Наприклад, популярною домашньою стравою вважається вершкова картопля з куркою в горщиках — ситна і ароматна вечеря, яка давно стала частиною слов’янської кухні. Але сьогодні пропонується простіший і водночас дуже апетитний варіант — картопля по-селянськи, яку легко приготувати та можна їсти навіть у піст. Для цієї страви краще обирати картоплю середнього розміру з щільною м’якоттю — вона добре тримає форму під час запікання, а додавання крохмалю допомагає отримати хрустку скоринку, що є головним секретом цієї страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "svitlana_kavyuk".

Картопля по-селянськи має просте походження — подібні запечені дольки здавна готували в селах у печі, використовуючи мінімум інгредієнтів. Щоб отримати ідеальну текстуру, важливо не пропускати етап замочування у гарячій воді — він допомагає видалити зайвий крохмаль і зробити картоплю ніжною всередині. Перед запіканням дольки потрібно добре обсушити, інакше скоринка не утвориться. За бажанням суміш спецій можна змінювати: замість прованських трав підійдуть сушений кріп, розмарин або паприка чилі для пікантності.

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

олія — 2–3 ст. л;

крохмаль — 2–3 ст. л;

копчена паприка — 1 ч. л;

сухий часник — 1 ч. л;

прованські трави — 1 ч. л;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Помити картоплю середнього розміру разом із лушпинням та нарізати її дольками однакового розміру. Залити картоплю окропом, накрити кришкою та залишити на 30 хвилин. Злити воду та добре обсушити дольки паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Додати до картоплі сіль, перець, копчену паприку, сухий часник, прованські трави, олію та крохмаль. Добре перемішати, щоб спеції рівномірно покрили кожну дольку. Викласти картоплю в один шар на деко, застелене пергаментом. Запікати в духовці при температурі 180–200 °C приблизно 30–40 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Картоплю по-селянськи найкраще подавати гарячою, щойно з духовки, коли скоринка ще хрустка. Страву можна посипати свіжою зеленню — кропом, петрушкою або зеленою цибулею. Вона добре поєднується з овочевими салатами, квашеними овочами або легкими соусами на основі томатів чи часнику. У непісні дні таку картоплю часто подають як гарнір до м’яса або курки.

Ця проста страва доводить, що навіть із мінімального набору інгредієнтів можна приготувати ароматний і дуже апетитний обід. Правильно підібрані спеції та кілька кулінарних хитрощів допоможуть отримати ідеально хрустку картоплю, яка смакує майже всім.