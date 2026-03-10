Яскравіше за вінегрет і смачніше за олів'є: пікантний салат із кукурудзи по-мексиканськи

Проста у приготуванні страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденне меню

Із замороженої кукурудзи можна швидко приготувати смачні страви. Один із цікавих варіантів — мексиканський салат із кукурудзою. Він виходить яскравим і пікантним.

В основі страви — обсмажена кукурудза з ароматними спеціями та ніжною вершковою заправкою. Кінза, лайм і гострий перець халапеньйо надають салату свіжості та приємної гостроти. Рецептом поділилися на сторінці sizzlewithgaby у Instagram.

Інгредієнти:

850 г замороженої кукурудзи

1 ст. л. вершкового масла

1 ст. л. оливкової олії

Сіль за смаком

1 ч. л. чилі

1 ч. л. копченої паприки

Для заправки:

4 ст. л. сметани

3 ст. л. майонезу

Сік половини лайма

Тахіні до смаку

Сіль та перець за смаком

Добавки:

80 г пармезану

50 г нарізаної червоної цибулі

20-30 г кінзи

1 перець халапеньо

Майте на увазі, що перець халапеньйо гострий, тому додавайте його в салат поступово. Також пам'ятайте про температурний режим: не змішуйте гарячу кукурудзу з соусом одразу. Дайте їй трохи охолонути 5–7 хвилин, інакше сметана та майонез можуть розшаруватися.

Спосіб приготування:

Розігрійте велику сковорідку (краще чавунну) на сильному вогні. Додайте вершкове масло та оливкову олію, потім висипте кукурудзу. Залиште на 2–3 хвилини, щоб вона злегка підсмажилася до темних припалин. Перемішайте, додайте сіль, чилі та паприку і продовжуйте готувати ще близько 30 секунд. У великій мисці змішайте обсмажену кукурудзу, дрібно нарізану червону цибулю та перець халапеньйо, подрібнену кінзу, сметану, майонез, пармезан і сік лайма. Додайте сіль і перець. Спробуйте і додайте спеції за смаком. Додайте тахіні за смаком.

Салат з кукурудзи можна готувати до м’яса чи чіпсів.

Як і з чим подавати

Салат із кукурудзи можна подавати як самостійну страву або як гарнір до стейка, курячих крилець на грилі чи запеченої риби. Також його дуже зручно використовувати як соус-дип для начос.