Неймовірний вибух смаку: пісочне печиво з лимонно-горіховою начинкою, яке тане у роті (фото)

Печиво буває різним: хрустким, ніжним, солодким чи з пікантною начинкою.

Зокрема вдома можна приготувати сирне печиво, класичне пісочне або рулети з горіхами та фруктами. Сьогодні ми пропонуємо спробувати пісочне печиво з лимонно-горіховою начинкою, яке поєднує хрустку текстуру тіста та ароматну начинку. Рецептом ділиться "Телеграф".

Для найкращого результату важливо обирати свіжі інгредієнти: вершкове масло або маргарин високої якості, стиглі лимони та горіхи без гіркуватого присмаку. Під час приготування звертайте увагу на консистенцію тіста: воно має бути пружним і не липнути до рук. Горіхи не слід перетворювати на пісок — невеликі шматочки додають текстури. Лимонну масу перед змішуванням з цукром краще очистити від перегородок, щоб начинка не гірчила. Можна замінити маргарин на вершкове масло для більш насиченого смаку, а частину цукру — на мед або тростинний цукор.

Як приготувати пісочне печиво з лимонно-горіховою начинкою

Інгредієнти:

Для тіста:

маргарин – 200 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

борошно – 400 г;

Для начинки:

волоський горіх – 200 г;

лимон – 1 шт.;

цукор – 200 г;

Спосіб приготування:

1.Розтопити маргарин і змішати його з яйцем, ванільним цукром, сіллю та розпушувачем.

2.Поступово додати борошно і замісити тісто до пружної консистенції, щоб воно не липло до рук.

3.Горіхи подрібнити, лимон помити та збити в блендері, видаливши перегородки.

4.З’єднати горіхи з лимоном і додати цукор, перемішати до однорідності.

5.Розкатати тісто товщиною близько 0,5 см, рівномірно розподілити начинку.

6.Згорнути тісто в рулет і нарізати його на шматочки товщиною приблизно 1,5 см.

7.Викласти печиво на деко, застелене пергаментом, і випікати 40 хвилин при 180°C.

8.Остудити печиво перед подачею.

Як і з чим подавати

Пісочне печиво з лимонно-горіховою начинкою ідеально поєднується з гарячими напоями: кавою, чорним або трав’яним чаєм. Для святкової подачі його можна розкласти на дерев’яній дошці та прикрасити свіжими листками м’яти або цедрою лимона. Також печиво добре поєднується з кремом на основі сиру чи йогурту для більш ніжної десертної подачі. Завдяки поєднанню хрумкого тіста і ароматної лимонної начинки це печиво стане чудовим доповненням до будь-якого столу.