Соковита курка, ароматні гриби і овочі: ідеальний теплий салат за 20 хвилин (відео)

Марія Швець
Салат з куркою, грибами та овочами
Салат з куркою, грибами та овочами. Фото Згенеровано ШІ

Салати можуть бути різними — від простих овочевих закусок до вишуканих страв із насиченим смаком.

Наприклад, грузинський салат "Макоце" поєднує буряк і сир у ніжній текстурі та ароматі спецій. Сьогодні ми пропонуємо теплий салат з куркою та овочами, який легко готувати вдома, а його смак нагадує ресторанну подачу. Для найкращого результату варто обирати свіжі овочі, соковите куряче філе та якісні соуси, а гриби попередньо обсмажувати для насиченого аромату та текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna_dmytruk".

Як приготувати салат з куркою, грибами та овочами

Інгредієнти:

  • куряче філе – 300 г;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • печериці – 150 г;
  • помідори черрі – 100 г;
  • мікс салату – 50 г;
  • часник – 1 зубчик;
  • кунжут – 1 ч. л;
  • соєвий соус – 1 ст. л;
  • сіль – за смаком;
  • перець чорний – за смаком;
  • паприка – 1/2 ч. л;
  • олія – 2 ст. л;

Заправка:

  • мед – 1 ч. л;
  • французька гірчиця – 1 ч. л;
  • соєвий соус – 1 ст. л;
  • олія – 2 ст. л;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати куряче філе смужками.
  2. Додати сіль, перець і соєвий соус, перемішати.
  3. Обсмажити філе на невеликій кількості олії до готовності.
  4. Нарізати болгарський перець і печериці, обсмажити окремо, посолити і поперчити.
  5. Викласти мікс салату в салатник, додати розрізані помідори черрі.
  6. Додати обсмажене філе, перець і гриби.
  7. Змішати інгредієнти для заправки до однорідності, полити салат і акуратно перемішати.
  8. Посипати салат кунжутом перед подачею.

Як і з чим подавати

Теплий салат з куркою та овочами чудово підходить як легка вечеря або як гарнір до основної страви. Його можна подавати в глибоких салатниках або на плоских тарілках, прикрасивши свіжою зеленню та кунжутом. Добре поєднується з овочевими супами, ніжними соусами на основі йогурту або легкими цитрусовими заправками. Страва залишається апетитною навіть через деякий час після приготування, тож її можна готувати наперед.

