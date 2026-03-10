Соковита курка, ароматні гриби і овочі: ідеальний теплий салат за 20 хвилин (відео)

Салати можуть бути різними — від простих овочевих закусок до вишуканих страв із насиченим смаком.

Наприклад, грузинський салат "Макоце" поєднує буряк і сир у ніжній текстурі та ароматі спецій. Сьогодні ми пропонуємо теплий салат з куркою та овочами, який легко готувати вдома, а його смак нагадує ресторанну подачу. Для найкращого результату варто обирати свіжі овочі, соковите куряче філе та якісні соуси, а гриби попередньо обсмажувати для насиченого аромату та текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna_dmytruk".

Як приготувати салат з куркою, грибами та овочами

Інгредієнти:

куряче філе – 300 г;

болгарський перець – 1 шт.;

печериці – 150 г;

помідори черрі – 100 г;

мікс салату – 50 г;

часник – 1 зубчик;

кунжут – 1 ч. л;

соєвий соус – 1 ст. л;

сіль – за смаком;

перець чорний – за смаком;

паприка – 1/2 ч. л;

олія – 2 ст. л;

Заправка:

мед – 1 ч. л;

французька гірчиця – 1 ч. л;

соєвий соус – 1 ст. л;

олія – 2 ст. л;

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе смужками. Додати сіль, перець і соєвий соус, перемішати. Обсмажити філе на невеликій кількості олії до готовності. Нарізати болгарський перець і печериці, обсмажити окремо, посолити і поперчити. Викласти мікс салату в салатник, додати розрізані помідори черрі. Додати обсмажене філе, перець і гриби. Змішати інгредієнти для заправки до однорідності, полити салат і акуратно перемішати. Посипати салат кунжутом перед подачею.

Як і з чим подавати

Теплий салат з куркою та овочами чудово підходить як легка вечеря або як гарнір до основної страви. Його можна подавати в глибоких салатниках або на плоских тарілках, прикрасивши свіжою зеленню та кунжутом. Добре поєднується з овочевими супами, ніжними соусами на основі йогурту або легкими цитрусовими заправками. Страва залишається апетитною навіть через деякий час після приготування, тож її можна готувати наперед.