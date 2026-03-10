Соковита курка, ароматні гриби і овочі: ідеальний теплий салат за 20 хвилин (відео)
Салати можуть бути різними — від простих овочевих закусок до вишуканих страв із насиченим смаком.
Наприклад, грузинський салат "Макоце" поєднує буряк і сир у ніжній текстурі та ароматі спецій. Сьогодні ми пропонуємо теплий салат з куркою та овочами, який легко готувати вдома, а його смак нагадує ресторанну подачу. Для найкращого результату варто обирати свіжі овочі, соковите куряче філе та якісні соуси, а гриби попередньо обсмажувати для насиченого аромату та текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna_dmytruk".
Як приготувати салат з куркою, грибами та овочами
Інгредієнти:
- куряче філе – 300 г;
- болгарський перець – 1 шт.;
- печериці – 150 г;
- помідори черрі – 100 г;
- мікс салату – 50 г;
- часник – 1 зубчик;
- кунжут – 1 ч. л;
- соєвий соус – 1 ст. л;
- сіль – за смаком;
- перець чорний – за смаком;
- паприка – 1/2 ч. л;
- олія – 2 ст. л;
Заправка:
- мед – 1 ч. л;
- французька гірчиця – 1 ч. л;
- соєвий соус – 1 ст. л;
- олія – 2 ст. л;
Спосіб приготування:
- Нарізати куряче філе смужками.
- Додати сіль, перець і соєвий соус, перемішати.
- Обсмажити філе на невеликій кількості олії до готовності.
- Нарізати болгарський перець і печериці, обсмажити окремо, посолити і поперчити.
- Викласти мікс салату в салатник, додати розрізані помідори черрі.
- Додати обсмажене філе, перець і гриби.
- Змішати інгредієнти для заправки до однорідності, полити салат і акуратно перемішати.
- Посипати салат кунжутом перед подачею.
Як і з чим подавати
Теплий салат з куркою та овочами чудово підходить як легка вечеря або як гарнір до основної страви. Його можна подавати в глибоких салатниках або на плоских тарілках, прикрасивши свіжою зеленню та кунжутом. Добре поєднується з овочевими супами, ніжними соусами на основі йогурту або легкими цитрусовими заправками. Страва залишається апетитною навіть через деякий час після приготування, тож її можна готувати наперед.