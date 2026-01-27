Ідеально до будь-якого гарніру: як приготувати куряче філе у кисло-солодкому соусі (відео)

Смачна та оригінальна страва

З курки готують безліч страв: запікають цілою, смажать шматочками, тушкують та готують на грилі. Філе особливо цінується за швидке приготування та ніжну текстуру, а правильний маринад чи соус може підкреслити його смак і аромат. Сьогодні пропонується варіант у кисло-солодкому соусі, який поєднує яскраві смакові нотки та швидкість приготування, роблячи страву універсальною для обіду, вечері чи перекусу. Для найкращого результату обирайте свіже куряче філе без залишків кісток, натуральні соуси та мед, щоб уникнути надмірної солодкості та хімічного присмаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати курку у кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

філе куряче – 600 г;

борошно – 30 г;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

олія для смаження – 20 г;

соєвий соус – 4–5 ст. л.;

соус теріякі – 3 ст. л.;

соус солодкий чилі – 3 ст. л.;

винний оцет – 2 ст. л.;

мед – 35 г;

зелена цибуля – для подачі;

кунжут – для подачі;

Спосіб приготування:

Нарізати філе продовгуватими смужками, посолити, поперчити і обваляти в борошні; добре вимішати для рівномірного покриття. Розігріти олію на сковороді; обсмажити смужки курки з обох боків до золотистої скоринки, роблячи це у 2–3 заходи, щоб не знизити температуру сковороди. В окремій сковороді або після обсмаження курки влити соєвий соус, теріякі, винний оцет, соус солодкий чилі і мед; перемішати і довести до легкого кипіння. Додати обсмажене філе в соус і протушкувати 5–7 хвилин, перемішавши 1–2 рази для рівномірного покриття соусом. Перед подачею присипати кунжутом та дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Як і з чим подавати

Страву можна подавати як самостійну на перекус або вечерю, а також з гарніром для обіду — ідеально підійдуть рис, локшина або запечені овочі. Для святкової або більш ефектної подачі можна викласти філе на плоску тарілку, прикрасити свіжою зеленню та кунжутом, а соус залишити на дні як ароматний акцент. Поєднання кисло-солодкого смаку з ніжним м’ясом робить страву універсальною та привабливою навіть для дітей.

Кисло-солодке куряче філе — це швидка, ароматна і соковита страва, яка легко вписується в повсякденне меню та не вимагає складних інгредієнтів. Правильне обсмаження та соус роблять м’ясо ніжним і одночасно насиченим смаком, а подача з гарніром або як самостійна закуска залишає чудове враження на столі.