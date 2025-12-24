Замочіть курку на ніч – і вона вийде неймовірно соковитою: кухар поділився лайфхаком для запікання (відео)

Запечена птиця давно вважається універсальною стравою, яка доречно виглядає і на святковому столі, і під час звичайної родинної вечері.

Ми вже ділилися способами приготування цілої качки, а цього разу пропонуємо звернути увагу на курку. Цей варіант запікання дозволяє отримати особливо соковите, ніжне м’ясо з апетитною скоринкою.

Своїм перевіреним методом поділився шеф-кухар і кулінарний блогер Андрій Клюс. Він наголошує, що головний секрет ідеальної запеченої курки полягає у попередньому замочуванні м’яса в сольовому розчині протягом ночі. Для цього рецепта найкраще підійде бройлерна курка, адже домашня птиця потребує іншого підходу до приготування.

Як приготувати цілу курку

Інгредієнти:

курка бройлерна – 1 шт. (приблизно 2,2 кг);

вода – 2 л;

сіль – 120 г;

суміш спецій для м’яса та птиці – за смаком;

часникова сіль – за смаком;

лимон – 1 шт.;

олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Підготувати сольовий розчин, розчинивши 60 г солі в 1 л води, та повністю занурити курку в розчин на 8–12 годин. Дістати курку з розчину, ретельно обсушити паперовими рушниками. Натерти курку зовні та всередині сумішшю спецій і часниковою сіллю. Покласти цілий лимон усередину курки. Змастити курку олією та викласти у форму для запікання. Запікати курку при температурі 150 °C протягом 1–1,2 години з конвекцією або без неї. Підвищити температуру до 180–200 °C та запікати ще 10 хвилин до утворення золотистої скоринки. Перевірити готовність, проколовши курку в найтовщому місці — сік має бути прозорим.

У результаті курка виходить надзвичайно ніжною та соковитою, а м’ясо буквально тане в роті. Саме замочування в сольовому розчині забезпечує такий ефект і робить страву безпрограшним варіантом для будь-якого столу.