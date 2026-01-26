Не ігноруйте цей інгредієнт: що додати в тісто, щоб оладки вийшли пухкими (відео)

Млинці бувають різні: тонкі класичні, пухкі панкейки, рідкі французькі кремпени та навіть експериментальні овочеві чи шоколадні варіанти. Але сьогодні ми пропонуємо рецепт найпухкіших оладок на кефірі або питному йогурті, які завдяки правильній текстурі і підходящим інгредієнтам виходять повітряними та ніжними. Для досягнення найкращого результату варто обирати свіжий кефір або натуральний йогурт без доданого цукру, просіяне борошно та свіжі яйця, а тісто не перемішувати занадто довго, щоб не втратити повітряність. Також не варто ігнорувати розпушувач — саме він зробить випічку пухкою. Варіації можуть включати додавання ванілі, кориці, яблучного пюре або дрібно натертої моркви для нових смакових акцентів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "innakluchnik31".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

яйце – 1 шт;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 2 ст. л.;

борошно – 250 г;

сода – 0,5 ч. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

кефір 2,5% – 350 г;

ваніль – за бажанням;

Спосіб приготування:

Збити яйце з сіллю, цукром і ваніллю до однорідності. Додати кефір або йогурт та добре перемішати. Просіяти борошно, змішати з содою та розпушувачем, поступово додати до рідкої суміші. Обережно перемішати до однорідного, але не надто густого тіста. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії та викладати тісто ложкою. Смажити оладки на середньому вогні 2–3 хвилини з одного боку до золотистої скоринки, перевернути і довести до готовності ще 1–2 хвилини.

Як і з чим подавати

Оладки подаються гарячими, з медом, джемом, свіжими ягодами або фруктовим пюре. Можна доповнити йогуртовим кремом, сметаною або розтопленим шоколадом для десертної подачі. Для святкової сервіровки оладки викладаються стопкою і прикрашаються м’ятою або горіхами.

Ці оладки відзначаються неймовірною пухкістю та ніжністю, ідеально підходять для сніданку або швидкого перекусу. Завдяки простим інгредієнтам та варіативності начинки або добавок вони легко адаптуються під будь-який смак і настрій.