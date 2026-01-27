Можна їсти хоч щодня: рецепт форшмаку по-одеськи з яблуком та маслом (відео)
Смачна та оригінальна закуска
Оселедець — це жирна морська риба, яку традиційно солять, маринують або використовують для приготування закусок, зокрема популярної "шуби". Його готують у вигляді салатів, паштетів та класичних закусок до святкового столу. Сьогодні пропонується легкий одеський форшмак з яблуком та вершковим маслом, який відрізняється ніжною текстурою та балансом солоності й кислинки. Для найкращого смаку обирайте свіжу або охолоджену солону рибу без зайвих кісток та шкірки, м’яке вершкове масло і соковиті яблука з приємною кислинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати форшмак по-одеськи
Інгредієнти:
- оселедець солоний – 1 шт.;
- цибуля – 1/2 шт.;
- зелене яблуко – 1/2 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- м’яке вершкове масло – 1 ст. л.;
- лимонний сік – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Очистити оселедець від кісточок і шкірки, подрібнити ножем або виделкою.
- Відварити яйце круто, остудити та очистити.
- Подрібнити цибулю, яблуко та яйце на дрібній тертці.
- З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати м’яке масло, чорний перець та кілька крапель лимонного соку.
- Ретельно перемішати до однорідної ніжної консистенції.
Як і з чим подавати
Форшмак подають на грінках з житнього або білого хліба, тостах чи крекерах. Для більш ефектної подачі можна прикрасити свіжою зеленню або часточками лимона, а охолодження в холодильнику перед подачею зробить текстуру ще ніжнішою. Страва добре поєднується з легкими овочевими салатами та маринованими огірками, створюючи гармонійний баланс смаків.
Форшмак по-одеськи з яблуком та маслом — це поживна, ніжна та ароматна закуска, яка підходить як для щоденного сніданку, так і для святкового столу. Простота приготування і збалансований смак роблять його універсальною стравою для будь-якої кухні.