Можна їсти хоч щодня: рецепт форшмаку по-одеськи з яблуком та маслом (відео)

Смачна та оригінальна закуска

Оселедець — це жирна морська риба, яку традиційно солять, маринують або використовують для приготування закусок, зокрема популярної "шуби". Його готують у вигляді салатів, паштетів та класичних закусок до святкового столу. Сьогодні пропонується легкий одеський форшмак з яблуком та вершковим маслом, який відрізняється ніжною текстурою та балансом солоності й кислинки. Для найкращого смаку обирайте свіжу або охолоджену солону рибу без зайвих кісток та шкірки, м’яке вершкове масло і соковиті яблука з приємною кислинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати форшмак по-одеськи

Інгредієнти:

оселедець солоний – 1 шт.;

цибуля – 1/2 шт.;

зелене яблуко – 1/2 шт.;

яйце – 1 шт.;

м’яке вершкове масло – 1 ст. л.;

лимонний сік – за смаком;

чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Очистити оселедець від кісточок і шкірки, подрібнити ножем або виделкою. Відварити яйце круто, остудити та очистити. Подрібнити цибулю, яблуко та яйце на дрібній тертці. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати м’яке масло, чорний перець та кілька крапель лимонного соку. Ретельно перемішати до однорідної ніжної консистенції.

Як і з чим подавати

Форшмак подають на грінках з житнього або білого хліба, тостах чи крекерах. Для більш ефектної подачі можна прикрасити свіжою зеленню або часточками лимона, а охолодження в холодильнику перед подачею зробить текстуру ще ніжнішою. Страва добре поєднується з легкими овочевими салатами та маринованими огірками, створюючи гармонійний баланс смаків.

Форшмак по-одеськи з яблуком та маслом — це поживна, ніжна та ароматна закуска, яка підходить як для щоденного сніданку, так і для святкового столу. Простота приготування і збалансований смак роблять його універсальною стравою для будь-якої кухні.