Її з'їдять за один присід: рецепт ароматної шарлотки з зимових яблук (відео)

Дізнайтесь, як спекти ідеальну шарлотку з яблуками взимку

Шарлотка з яблуками — один із найпопулярніших домашніх пирогів, який асоціюється з літом та сезоном стиглих, ароматних фруктів. Проте приготувати смачну шарлотку можна й узимку, коли яблука вже не такі запашні. Для випічки чудово підходять зимові сорти, бо надають пирогу приємної кислинки.

Простим рецептом щарлотки з яблуками поділилася Instagram-блогерка iryna__expert.

Як приготувати шарлотку з яблуками

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Цукор — 130-150 г

Борошно — 150 г

Яблука (тверді та кислі) — 4-5 шт.

Розпушувач — 1 ч. л.

Сіль — дрібка

Вершкове масло для змащування форми

Спосіб приготування:

Яблука очищуємо від серединок. Нарізаємо скибочками середньої товщини. Розділяємо білки та жовтки. Спочатку збиваємо білки з дрібкою солі до м’яких піків, поступово додаючи цукор. Потім по одному вводимо жовтки, продовжуючи збивати. Додаємо борошно з розпушувачем та перемішуємо тісто силіконовою лопаткою, рухаючись знизу вгору по колу. Змащуємо форму маслом. Викладаємо яблука на дно і заливаємо тістом. Випікаємо при 180°C перші 30-35 хвилин. Потім — при 170°C впродож 10-15 хвилин до сухого сірника.

Як та з чим подавати

Шарлотка найсмачніша, коли вона ще трохи тепла. Її можна подавати без усіляких добавок, але за бажання на тарілку ще можна викласти кульку ванільного морозива чи взбиті вершки. Також можна полити пиріг тонкою сіточкою солоної карамелі та присипати зверху підсмаженими пелюстками мигдалю або подрібненим волоським горіхом.

Якщо ви подаєте шарлотку наступного дня після приготування, обов’язково прогрійте її 20 секунд у мікрохвильовці. Це зробить пиріг повітряним та ароматним.