Идеально к любому гарниру: как приготовить куриное филе в кисло-сладком соусе (видео)

Вкусное и оригинальное блюдо

Из курицы готовят множество блюд: запекают целиком, жарят кусочками, тушат и готовят на гриле. Филе особенно ценится за быстрое приготовление и нежную текстуру, а удачный маринад или соус может подчеркнуть его вкус и аромат. Сегодня предлагается вариант в кисло-сладком соусе, сочетающий яркие вкусовые нотки и скорость приготовления, делая блюдо универсальным для обеда, ужина или перекуса. Для лучшего результата выбирайте свежее куриное филе без остатков костей, натуральные соусы и мед, чтобы избежать чрезмерной сладости и химического привкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить курицу в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

филе куриное – 600 г;

мука – 30 г;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

масло для жарки – 20 г;

соевый соус – 4–5 ст. л.;

соус терияки – 3 ст. л.;

соус сладкий чили – 3 ст. л.;

винный уксус – 2 ст. л.;

мед – 35 г;

зеленый лук – для подачи;

кунжут – для подачи;

Способ приготовления:

Нарезать филе продолговатыми полосками, посолить, поперчить и обвалять в муке; хорошо перемешать для равномерного покрытия. Разогреть масло на сковороде; обжарить полоски курицы по бокам до золотистой корочки, делая это в 2–3 мероприятия, чтобы не снизить температуру сковороды. В отдельной сковороде или после обжарки курицы влить соевый соус, терияки, винный уксус, соус сладкий чили и мед; перемешать и довести до лёгкого кипения. Добавить обжаренное филе в соус и протушить 5–7 минут, перемешав 1–2 раза для равномерного покрытия соусом. Перед подачей присыпать кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.

Как и с чем подавать

Блюдо можно подавать как самостоятельное на перекус или ужин, а также с гарниром для обеда – идеально подойдут рис, лапша или запеченные овощи. Для праздничной или более эффектной подачи можно выложить филе на плоскую тарелку, украсить свежей зеленью и кунжутом, а соус оставить на дне как ароматный акцент. Сочетание кисло-сладкого вкуса с нежным мясом делает блюдо универсальным и привлекательным даже для детей.

Кисло-сладкое куриное филе – это быстрое, ароматное и сочное блюдо, которое легко вписывается в повседневное меню и не требует сложных ингредиентов. Правильное обжаривание и соус производят мясо нежным и одновременно насыщенным вкусом, а подача с гарниром или как самостоятельная закуска оставляет отличное впечатление на столе.