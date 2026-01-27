Идеально к любому гарниру: как приготовить куриное филе в кисло-сладком соусе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и оригинальное блюдо
Из курицы готовят множество блюд: запекают целиком, жарят кусочками, тушат и готовят на гриле. Филе особенно ценится за быстрое приготовление и нежную текстуру, а удачный маринад или соус может подчеркнуть его вкус и аромат. Сегодня предлагается вариант в кисло-сладком соусе, сочетающий яркие вкусовые нотки и скорость приготовления, делая блюдо универсальным для обеда, ужина или перекуса. Для лучшего результата выбирайте свежее куриное филе без остатков костей, натуральные соусы и мед, чтобы избежать чрезмерной сладости и химического привкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить курицу в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
- филе куриное – 600 г;
- мука – 30 г;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- масло для жарки – 20 г;
- соевый соус – 4–5 ст. л.;
- соус терияки – 3 ст. л.;
- соус сладкий чили – 3 ст. л.;
- винный уксус – 2 ст. л.;
- мед – 35 г;
- зеленый лук – для подачи;
- кунжут – для подачи;
Способ приготовления:
- Нарезать филе продолговатыми полосками, посолить, поперчить и обвалять в муке; хорошо перемешать для равномерного покрытия.
- Разогреть масло на сковороде; обжарить полоски курицы по бокам до золотистой корочки, делая это в 2–3 мероприятия, чтобы не снизить температуру сковороды.
- В отдельной сковороде или после обжарки курицы влить соевый соус, терияки, винный уксус, соус сладкий чили и мед; перемешать и довести до лёгкого кипения.
- Добавить обжаренное филе в соус и протушить 5–7 минут, перемешав 1–2 раза для равномерного покрытия соусом.
- Перед подачей присыпать кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.
Как и с чем подавать
Блюдо можно подавать как самостоятельное на перекус или ужин, а также с гарниром для обеда – идеально подойдут рис, лапша или запеченные овощи. Для праздничной или более эффектной подачи можно выложить филе на плоскую тарелку, украсить свежей зеленью и кунжутом, а соус оставить на дне как ароматный акцент. Сочетание кисло-сладкого вкуса с нежным мясом делает блюдо универсальным и привлекательным даже для детей.
Кисло-сладкое куриное филе – это быстрое, ароматное и сочное блюдо, которое легко вписывается в повседневное меню и не требует сложных ингредиентов. Правильное обжаривание и соус производят мясо нежным и одновременно насыщенным вкусом, а подача с гарниром или как самостоятельная закуска оставляет отличное впечатление на столе.