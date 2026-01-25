Львівський сирник власноруч: простий рецепт легендарного галицького десерту (відео)
Розповідаємо, як легко приготувати цей десерт удома
Львівський сирник — популярний український десерт, який готується на основі кисломолочного сиру та вважається візитівкою галицької кухні. Класичний львівський сирник має ніжну текстуру, насичений вершковий смак і покривається шоколадною глазур’ю. Його часто подають у кав’ярнях, але не менш вдало цей десерт виходить і в домашніх умовах.
Як приготувати львівський сирник вдома, показали на YouTube-каналі Пан фартух. Ділимося перевіреним рецептом та корисними порадами, які допоможуть отримати ідеальний результат.
Як приготувати львівський сирник
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир (жирний) – 500 г
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 125 г
- Вершкове масло – 100 г
- Манна крупа – 1 ст. л. з гіркою
- Родзинки – 100 г
- Цедра 1 лимона (натерта дрібно)
- Ванільний цукор – 10 г
Для глазурі:
- Вершкове масло – 50 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Сметана (20%) або молоко – 2 ст. л. (зі сметаною глазур виходить густішою та багатшою на смак)
- Какао-порошок – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Родзинки залийте окропом на 10 хвилин, після чого просушіть паперовим рушником.
- Сир перетріть через сито або збийте блендером. Додайте цукор, ванільний цукор та яйця. Збивайте до кремоподібного стану.
- Додайте розтоплене (але не гаряче!) вершкове масло та манку. Ретельно перемішайте. В останню чергу додайте лимонну цедру та родзинки.
- Форму (краще прямокутну "цеглинку") застеліть пергаментом, змастіть маслом. Викладіть масу. Випікайте при 180°C протягом 50-60 хвилин.
- Не діставайте сирник з форми, поки він повністю не охолоне. Потім дайте йому вистоятися в холодильнику мінімум 5-6 годин (краще ніч). Тільки після цього він "схопиться" і буде ідеально нарізатися.
- У сотейнику змішайте цукор, какао та сметану (або молоко). На маленькому вогні, постійно помішуючи, доведіть до розчинення цукру. Додайте масло і варіть до легкої густоти.
- Полийте сирник охолодженою до кімнатної температури глазур’ю.
Як і з чим подавати
Львівський сирник краще подавати охолодженим, нарізаним невеликими скибочками. Класичним доповненням до цього десерту є чашка ароматної кави. Але не менш смачно їсти сирник з іншими гарячими напоями. На тарілку з сирником можна викласти свіжі ягоди (малина, ожина, журавлина) або ягідний соус. Для любителів ніжних смаків — ложку густої холодної сметани або збитих вершків.