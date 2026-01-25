Львівський сирник власноруч: простий рецепт легендарного галицького десерту (відео)

Розповідаємо, як легко приготувати цей десерт удома

Львівський сирник — популярний український десерт, який готується на основі кисломолочного сиру та вважається візитівкою галицької кухні. Класичний львівський сирник має ніжну текстуру, насичений вершковий смак і покривається шоколадною глазур’ю. Його часто подають у кав’ярнях, але не менш вдало цей десерт виходить і в домашніх умовах.

Як приготувати львівський сирник вдома, показали на YouTube-каналі Пан фартух. Ділимося перевіреним рецептом та корисними порадами, які допоможуть отримати ідеальний результат.

Як приготувати львівський сирник

Інгредієнти:

Кисломолочний сир (жирний) – 500 г

Яйця – 4 шт.

Цукор – 125 г

Вершкове масло – 100 г

Манна крупа – 1 ст. л. з гіркою

Родзинки – 100 г

Цедра 1 лимона (натерта дрібно)

Ванільний цукор – 10 г

Для глазурі:

Вершкове масло – 50 г

Цукор – 2 ст. л.

Сметана (20%) або молоко – 2 ст. л. (зі сметаною глазур виходить густішою та багатшою на смак)

Какао-порошок – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Родзинки залийте окропом на 10 хвилин, після чого просушіть паперовим рушником. Сир перетріть через сито або збийте блендером. Додайте цукор, ванільний цукор та яйця. Збивайте до кремоподібного стану. Додайте розтоплене (але не гаряче!) вершкове масло та манку. Ретельно перемішайте. В останню чергу додайте лимонну цедру та родзинки. Форму (краще прямокутну "цеглинку") застеліть пергаментом, змастіть маслом. Викладіть масу. Випікайте при 180°C протягом 50-60 хвилин. Не діставайте сирник з форми, поки він повністю не охолоне. Потім дайте йому вистоятися в холодильнику мінімум 5-6 годин (краще ніч). Тільки після цього він "схопиться" і буде ідеально нарізатися. У сотейнику змішайте цукор, какао та сметану (або молоко). На маленькому вогні, постійно помішуючи, доведіть до розчинення цукру. Додайте масло і варіть до легкої густоти. Полийте сирник охолодженою до кімнатної температури глазур’ю.

Як і з чим подавати

Львівський сирник краще подавати охолодженим, нарізаним невеликими скибочками. Класичним доповненням до цього десерту є чашка ароматної кави. Але не менш смачно їсти сирник з іншими гарячими напоями. На тарілку з сирником можна викласти свіжі ягоди (малина, ожина, журавлина) або ягідний соус. Для любителів ніжних смаків — ложку густої холодної сметани або збитих вершків.