Найкращий рецепт млинців на молоці: вони ідеально підходять і для солоних, і для солодких начинок

Млинці на молоці виходять тонкими, еластичними та дуже смачними

Млинці — це класична домашня страва, яку готують і на сніданок, і на десерт, і навіть на святковий стіл. У кожної господині є свій спосіб приготування цієї страви: хтось готує їх на воді, а хтось — із яблуками. Ми пропонуємо спробувати класичний рецепт млинців на молоці, які виходять тонкими, ніжними та еластичними.

Як приготувати млинці, показали в Instagram-блозі bude_smachno_razom. Млинці на молоці за цим рецептом поєднуються з солодкими й солоними начинками, їх можна готувати на Масляну, для сімейних сніданків і швидких перекусів.

Як приготувати смачні млинці

Інгредієнти:

яйця (домашні) — 3 шт.

молоко — 500 мл

цукор — 2 ст. л.

ванільний цукор — 1 ч. л

сіль — щіпка

борошна — 220 г

вершкове масло — 30 г

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром. Половину молока підігрійте до ледь теплого стану і влийте до яєчної суміші. Поступово всипайте просіяне борошно в яєчно-молочну суміш, постійно збиваючи все вінчиком. Додайте решту молока та розтоплене але не гаряче вершкове масло. Ретельно перемішайте. Тісто має бути в міру рідким (приблизно як вершки). Накрийте миску рушником і дайте тісту "відпочити" 10-15 хвилин. Добре розігрійте сковорідку. Змастіть олією тільки один раз і смажте млинці з обох сторін до золотистого кольору.

Складайте готові млинці стопкою і накривайте зверху глибокою тарілкою або кришкою — вони "пропаряться" і стануть неймовірно м'якими навіть по краях.

Як та з чим подавати

Млинці на молоці виходять настільки ніжними, що їх можна їсти навіть просто так. Але з різноманітними добавками вони будуть ще смачнішими. Для любителів солодкого ідеальним доповненням стане сметана з цукром, рідкий мед, варення або шоколадна паста. Також можна подати до млинців ягоди та банани. Якщо більше подобаються млинці з солоними начинками, спробуйте завернути в них слабосолону сьомгу з вершковим сиром, підсмажені гриби з цибулею або шматочки вареної курячої грудки з натертим сиром. Головне — подавайте млинці гарячими.