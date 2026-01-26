Не викидайте шкірку помело: з неї виходять цукати, як мармелад

Шкірка помело, яку всі викидають, може стати домашнім делікатесом

Помело — унікальний цитрус, де вага шкірки іноді становить ледь не половину плоду. Більшість людей просто викидає товсту шкірку. Проте її можна перетворити на цукати, які схожі на мармелад.

Як приготувати цукати зі шкірки помело розповіла в Threads користувачка lera_georgieva. Виходить не лише економно, а й дуже смачно.

Як зробити цукати зі шкірки помело

Інгредієнти:

Шкірка 1 великого помело

Цукор у пропорції 1:1 до ваги провареної шкірки

Вода для сиропу

За бажанням паличка кориці або зірочка анісу.

Спосіб приготування:

Наріжте шкірку смужками шириною 1–1,5 см або кубиками. Залийте холодною водою. Вимочувати потрібно рівно 2 дні. Змінюйте воду мінімум 3–4 рази на добу, щоб позбутися гіркоти та "аптечного" присмаку. Вимочену шкірку залийте свіжою водою, доведіть до кипіння та варіть 15–20 хвилин на середньому вогні. Після цього відкиньте на друшляк і дайте воді повністю стекти. Зважте відварені шкірки. Візьміть стільки ж цукру. Додайте води, щоб цукор ледь покрився і зваріть сироп. Опустіть шкірки в сироп. Варіть на маленькому вогні, поки шкірка не стане напівпрозорою, а сироп майже повністю не вбереться. Викладіть цукати на пергамент так, щоб вони не торкалися один одного. Сушіть при кімнатній температурі 24 години або в духовці при 50°C протягом 3–4 годин із привідчиненими дверцятами.

Простий рецепт цукатів зі шкірки помело

Як зберігати та подавати

Готові цукати найкраще зберігати у скляній банці з щільною кришкою в сухому місці. Вони не псуються місяцями. Це ідеальна альтернатива цукеркам до ранкової кави або доповнення до великодньої випічки, кексів та пасок. Ще можна занурити готові цукати у розтоплений чорний шоколад і дати йому застигнути — вийдуть смачні цукерки.