Свіжість у кожній ложці: салат із пекінської капусти з крабовими паличками (відео)
Ніжна страва, що швидко готується
Крабові палички — це продукт з якого готують салати, закуски, рулети, а також смажать у клярі для хрумкої подачі. Але сьогодні пропонується легкий і ніжний салат із пекінської капусти та крабових паличок — класика, що давно стала частиною домашньої кухні. Для ідеального смаку варто обирати крабові палички з високим вмістом риби, хрумку пекінську капусту без темних листків і свіжі яйця. Майонез краще брати нейтральний або замінювати частково йогуртом, а для варіацій можна додати свіжий огірок, яблуко або трохи твердого сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".
Як приготувати салат з пекінської капусти та крабових паличок
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- крабові палички – 200 г;
- кукурудза консервована – 1 банка;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- майонез – 3–4 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Нашаткувати зелену частину пекінської капусти та викласти у велику миску.
- Нарізати варені яйця та крабові палички кубиками, додати до капусти.
- Всипати відціджену кукурудзу, додати сіль і перець за смаком.
- Заправити майонезом та ретельно перемішати до однорідності.
Як і з чим подавати
Салат подається охолодженим, у глибокій салатниці або порційно в креманках. Для прикраси підійде зелень, кілька зерен кукурудзи або тонкі смужки крабових паличок. Добре поєднується з тостами, запеченою картоплею, м’ясними та рибними стравами.
Цей салат готується за лічені хвилини, але завжди виглядає апетитно й доречно на будь-якому столі. Простий склад і можливість змінювати інгредієнти роблять його універсальним варіантом для щодня і для свята.