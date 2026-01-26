Свіжість у кожній ложці: салат із пекінської капусти з крабовими паличками (відео)

Ніжна страва, що швидко готується

Крабові палички — це продукт з якого готують салати, закуски, рулети, а також смажать у клярі для хрумкої подачі. Але сьогодні пропонується легкий і ніжний салат із пекінської капусти та крабових паличок — класика, що давно стала частиною домашньої кухні. Для ідеального смаку варто обирати крабові палички з високим вмістом риби, хрумку пекінську капусту без темних листків і свіжі яйця. Майонез краще брати нейтральний або замінювати частково йогуртом, а для варіацій можна додати свіжий огірок, яблуко або трохи твердого сиру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати салат з пекінської капусти та крабових паличок

Інгредієнти:

пекінська капуста – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

крабові палички – 200 г;

кукурудза консервована – 1 банка;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

майонез – 3–4 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нашаткувати зелену частину пекінської капусти та викласти у велику миску. Нарізати варені яйця та крабові палички кубиками, додати до капусти. Всипати відціджену кукурудзу, додати сіль і перець за смаком. Заправити майонезом та ретельно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Салат подається охолодженим, у глибокій салатниці або порційно в креманках. Для прикраси підійде зелень, кілька зерен кукурудзи або тонкі смужки крабових паличок. Добре поєднується з тостами, запеченою картоплею, м’ясними та рибними стравами.

Цей салат готується за лічені хвилини, але завжди виглядає апетитно й доречно на будь-якому столі. Простий склад і можливість змінювати інгредієнти роблять його універсальним варіантом для щодня і для свята.