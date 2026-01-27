Один рух серветкою — і ви знаєте правду: як розпізнати неякісний фарш

Перевірити якість фаршу можна за допомогою серветки чи окропу

Фарш використовується для приготування десятків популярних страв. Це і котлети, і тефтелі, і пелмені, і лазанья. Від його якості залежить смак страви. Проте не завжди на прилавку можна знайти дійсно якісний продукт.

Щоб не витратити гроші даремно й не нашкодити здоров’ю, варто знати, як перевірити якість фаршу прямо у магазині. Разом з "Добрими новинами" ділимось простими способами визначити, чи перед вами справді натуральний фарш зі свіжого м’яса та без шкідливих домішок.

Як перевірити якість фаршу

Перш за все варто звернути увагу на колір та запах продукту. Свіжий фарш має легкий, природний аромат без кислих чи хімічних нот. Колір також повинен бути рівномірним. Надто яскравий відтінок, який не змінюється з часом, може вказувати на наявність фарбників.

Ще один спосіб перевірити фарш на якість — скористатися звичайною білою серветкою. Це можна зробити прямо біля прилавка. Легко притисніть її до фаршу й оцініть результат. Натуральний фарш залишить помірно вологий слід. Якщо серветка миттєво промокла, у продукті адлишок рідини або спеціальних добавок для збільшення ваги. Також зверніть увагу на відтінок: прозоро-рожевий сік — норма, а насичені червоні плями можуть свідчити про використання барвників.

Якщо фарш уже куплений, допоможе гаряча вода. Опустіть невелику кульку м’яса в склянку з окропом. Якщо вода залишилася майже чистою, а зверху з’явилися крапелькі жиру, значить фарш якісний. Якщо вода стала каламутною та з'явився осад, значить у фарші є домішки та соєві наповнювачі.

Також дійзнайтеся, як замаринувати скумбрію, щоб вона була немов копчена. Для цього не потрібні дорогі спеції.