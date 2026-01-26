Хрустітиме, як свіжа: як правильно розігріти картоплю фрі

Картоплю фрі не можна розігрівати в мікрохвильовці

Картопля фрі — одна з найпопулярніших страв фастфуду. Її люблять за золотисту хрустку скоринку та ніжну серединку. Проте після охолодження навіть найсмачніша фрі швидко втрачає текстуру, стає м'якою та вологою. Багато хто намагається розігріти картоплю фрі в мікрохвильовці, але такий спосіб лише погіршує результат.

Кулінарний експерт Райан Аллен розповів, як правильно розігріти картоплю фрі всього за кілька хвилин і повернути їй апетитний хрускіт. За його словами, головне правило – відмовитися від мікрохвильової печі.

Чому не можна розігрівати картоплю фрі в мікрохвильовці

Коли фрі охолоджується, волога зсередини виходить назовні та осідає на поверхні картоплі. Саме через це вона стає м'якою. У мікрохвильовці фрі додатково пропарюється, а не підсушується, тому картопля втрачає залишки хрусткості та перетворюється на пухку масу.

Якщо ви хочете отримати справді смачний результат, варто обирати методи сухого нагріву.

Як розігріти картоплю фрі в аерогрилі

Найкращий спосіб розігріти фрі — використовувати аерогриль. Гаряче циркулююче повітря швидко прибирає зайву вологу і повертає картоплі хрустку скоринку.

Розігрійте аерогриль до 190 °C. Викладіть картоплю фрі в кошик одним шаром. Готуйте близько 4 хвилин без додавання олії.

У результаті фрі виходить гарячою, хрусткою зовні та м'якою всередині — майже як щойно приготована.

Картоплю фрі краще розігрівати в аерогрилі. Фото: Freepik/AI

Як розігріти картоплю фрі в духовці

Якщо аерогриля немає, підійде звичайна духовка.

Розігрійте духовку до 220 °C. Застеліть деко пергаментом або фольгою. Розкладіть картоплю фрі в один шар, не накладаючи шматочки один на одного. Запікайте 5–10 хвилин залежно від товщини картоплі. У середині приготування злегка струсіть деко, щоб фрі прогрілася рівномірно.

Стежте, щоб картопля не пересохла — мета розігріву не в тому, щоб запекти її повторно, а повернути хрускіт і тепло.