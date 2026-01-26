Котлети стануть значно смачнішими: що зробити з м'ясом перед приготуванням (відео)

Котлети стануть ще соковитіші

Котлети — це класична страва, яку готують з різного м’яса, риби та навіть консервованих продуктів, наприклад, сардин, поєднуючи їх із цибулею, хлібом або спеціями для соковитості та смаку. Але сьогодні пропонується варіант маринованих котлет зі свинини, де особлива увага приділяється якості м’яса, правильному маринуванню та ретельному вимішуванню фаршу. Для оптимальної текстури краще обирати свіже м’ясо з невеликою кількістю жиру та батон без кірки, який попередньо замочується у воді або молоці. Варіації можуть включати додавання моркви, часнику, зелені або спецій, а також заміну свинини на яловичину чи курку для легшого варіанту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати котлети з маринованого м'яса

Інгредієнти:

свинина (м’якоть) – 700 г;

цибуля – 2 великі;

приправи до шашлику – 1 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

перець – за смаком;

батон – 5–6 шматочків;

Спосіб приготування:

Нарізати м’ясо та цибулю невеликими шматками, скласти в лоток, додати приправу, сіль та перець, добре перемішати та закрити лоток. Маринувати в холодильнику мінімум 6–8 годин, бажано залишити на ніч для насиченого смаку. Дістати м’ясо та перекрутити разом із цибулею через м’ясорубку. Замочити батон у воді або молоці, відтиснути та також перекрутити через м’ясорубку. Додати сіль і перець за потреби, добре вимішати та відбити фарш для кращої структури та соковитості. Сформувати котлети бажаного розміру. Обсмажити котлети на добре розігрітій сковорідці з однієї сторони, перевернути, накрити кришкою та довести до готовності.

Як і з чим подавати

Котлети подаються гарячими, з будь-яким гарніром: картопляне пюре, гречка, рис або свіжі овочі. Для святкової подачі можна прикрасити зеленню, часточками лимона або легким овочевим салатом. Також добре поєднуються з соусами на основі сметани, томатного соусу або грибним соусом для більш насиченого смаку.

Мариновані котлети виходять соковитими, ароматними та легко адаптуються під різні види м’яса та спецій. Завдяки правильному маринуванню і відбиванню фаршу страва зберігає форму і залишається ніжною всередині.