Забудьте про магазинну ковбасу: соковита буженина з курячого філе, яку легко приготувати вдома (відео)
Замість магазинних ковбас та копченостей можна приготувати вдома буженину з курячого філе.
Зробити це дуже просто. Достатньо замаринувати куряче філе у спеціях, а потім запекти в духовці. Домашня буженина виходить ніжною та ароматною і без шкідливих добавок.
Покроковим рецептом буженини, яку можна готувати для бутербродів, для додавання в салат або як холодну закуску, поділилася фудблогерка valerikiry в Instagram.
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.
- вода — 500 мл
- сіль — 2 ч. л.
- часник — 2 зубчики
- суміш перців горошком — 1 ч. л.
- лавровий лист — 3 шт.
Для маринаду:
- паприка
- сушений часник
- соєвий соус
- рослинна олія
- гірчиця в зернах
Спосіб приготування:
- Спочатку підготуйте розсіл. У мисці або невеликій каструлі змішайте воду із сіллю, додайте лавровий лист, перець горошком і злегка розчавлений часник. Покладіть у цей розсіл куряче філе та залиште маринуватися приблизно на 1–2 години.
- Після цього дістаньте філе з розсолу, добре обсушіть паперовим рушником та перев'яжть кулінарним шпагатом.
- Окремо змішайте паприку, сушений часник, трохи соєвого соусу, рослинну олію та гірчицю в зернах.
- Ретельно натріть куряче філе підготовленим маринадом з усіх боків. Викладіть м’ясо у форму для аерогрилю або на деко, застелене пергаментом.
- Запікайте у розігрітій до 195 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Готову буженину бажано залишити у духовці ще на 10–15 хвилин після вимкнення , щоб соки рівномірно розподілилися всередині м’яса.
Як і з чим подавати
Домашню буженину з курячого філе можна подавати як гарячою, так і холодною. Наріжте її тонкими скибками для бутербродів замість ковбаси або для м'ясної тарілки на святковий стіл. Також цю буженину можна додавати у салати з куркою або як начинку для лаваша.