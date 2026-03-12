Забудьте про магазинну ковбасу: соковита буженина з курячого філе, яку легко приготувати вдома (відео)

Замість магазинних ковбас та копченостей можна приготувати вдома буженину з курячого філе.

Зробити це дуже просто. Достатньо замаринувати куряче філе у спеціях, а потім запекти в духовці. Домашня буженина виходить ніжною та ароматною і без шкідливих добавок.

Покроковим рецептом буженини, яку можна готувати для бутербродів, для додавання в салат або як холодну закуску, поділилася фудблогерка valerikiry в Instagram.

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.

вода — 500 мл

сіль — 2 ч. л.

часник — 2 зубчики

суміш перців горошком — 1 ч. л.

лавровий лист — 3 шт.

Для маринаду:

паприка

сушений часник

соєвий соус

рослинна олія

гірчиця в зернах

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте розсіл. У мисці або невеликій каструлі змішайте воду із сіллю, додайте лавровий лист, перець горошком і злегка розчавлений часник. Покладіть у цей розсіл куряче філе та залиште маринуватися приблизно на 1–2 години. Після цього дістаньте філе з розсолу, добре обсушіть паперовим рушником та перев'яжть кулінарним шпагатом. Окремо змішайте паприку, сушений часник, трохи соєвого соусу, рослинну олію та гірчицю в зернах. Ретельно натріть куряче філе підготовленим маринадом з усіх боків. Викладіть м’ясо у форму для аерогрилю або на деко, застелене пергаментом. Запікайте у розігрітій до 195 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Готову буженину бажано залишити у духовці ще на 10–15 хвилин після вимкнення , щоб соки рівномірно розподілилися всередині м’яса.

Як і з чим подавати

Домашню буженину з курячого філе можна подавати як гарячою, так і холодною. Наріжте її тонкими скибками для бутербродів замість ковбаси або для м'ясної тарілки на святковий стіл. Також цю буженину можна додавати у салати з куркою або як начинку для лаваша.