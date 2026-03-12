Рус

Забудьте про магазинну ковбасу: соковита буженина з курячого філе, яку легко приготувати вдома (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Домашня буженина з курячого філе
Домашня буженина з курячого філе. Фото Колаж "Телеграфу"

Замість магазинних ковбас та копченостей можна приготувати вдома буженину з курячого філе.

Зробити це дуже просто. Достатньо замаринувати куряче філе у спеціях, а потім запекти в духовці. Домашня буженина виходить ніжною та ароматною і без шкідливих добавок.

Покроковим рецептом буженини, яку можна готувати для бутербродів, для додавання в салат або як холодну закуску, поділилася фудблогерка valerikiry в Instagram.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт.
  • вода — 500 мл
  • сіль — 2 ч. л.
  • часник — 2 зубчики
  • суміш перців горошком — 1 ч. л.
  • лавровий лист — 3 шт.

Для маринаду:

  • паприка
  • сушений часник
  • соєвий соус
  • рослинна олія
  • гірчиця в зернах

Спосіб приготування:

  1. Спочатку підготуйте розсіл. У мисці або невеликій каструлі змішайте воду із сіллю, додайте лавровий лист, перець горошком і злегка розчавлений часник. Покладіть у цей розсіл куряче філе та залиште маринуватися приблизно на 1–2 години.
  2. Після цього дістаньте філе з розсолу, добре обсушіть паперовим рушником та перев'яжть кулінарним шпагатом.
  3. Окремо змішайте паприку, сушений часник, трохи соєвого соусу, рослинну олію та гірчицю в зернах.
  4. Ретельно натріть куряче філе підготовленим маринадом з усіх боків. Викладіть м’ясо у форму для аерогрилю або на деко, застелене пергаментом.
  5. Запікайте у розігрітій до 195 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Готову буженину бажано залишити у духовці ще на 10–15 хвилин після вимкнення , щоб соки рівномірно розподілилися всередині м’яса.

Як і з чим подавати

Домашню буженину з курячого філе можна подавати як гарячою, так і холодною. Наріжте її тонкими скибками для бутербродів замість ковбаси або для м'ясної тарілки на святковий стіл. Також цю буженину можна додавати у салати з куркою або як начинку для лаваша.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Курятина #буженина