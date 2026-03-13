Рагу з квасолею до посту: ароматно, насичено та легко (відео)
Смачна та ситна страва до посту
До посту можна приготувати безліч смачних і ситних страв, зокрема класичну картоплю по-селянськи. Але сьогодні ми пропонуємо легке та поживне пісне рагу з квасолею, яке завдяки поєднанню томатів та спецій виходить ароматним і насиченим. Важливо обирати свіжі овочі та якісну квасолю — вона має бути пружною і не надто сухою, щоб зберегти текстуру страви. Для більш м’якого смаку радимо додавати спеції поступово, пробуючи на смак, а томати у власному соку можна замінити свіжими або перетертими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати рагу з квасолею
Інгредієнти:
- квасоля відварена або консервована без рідини – 300 г;
- томати у власному соку подрібнені – 400 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- борошно (цільнозернове, рисове або пшеничне) – 1 ст. л.;
- зелень (кріп, кінза) – за смаком;
- олія рослинна – 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Нарізати цибулю та часник, моркву натерти на крупній тертці.
- Розігріти глибоку сковорідку або сотейник з 1 ч. л. олії. Тушкувати овочі до м’якості та появи аромату.
- Всипати борошно і швидко перемішати для загущення соусу.
- Додати томати у власному соку, сіль і перець, тушкувати на невеликому вогні 2–3 хвилини.
- Додати варену квасолю та дрібно січену зелень.
- Перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 10 хвилин на мінімальному вогні.
- При необхідності збалансувати смак додаванням дрібки цукру або натурального підсолоджувача.
Як і з чим подавати
Пісне рагу з квасолею чудово поєднується з житнім або пшеничним хлібом, відвареним рисом або гречкою. Для більш яскравої подачі можна прикрасити страву свіжою зеленню — кропом, петрушкою або кінзою. Така страва стане самостійною вечерею або гарніром до овочевих котлет чи запеченого тофу. Завдяки насиченому соусу її можна подавати у глибоких тарілках, зберігаючи тепло довше.