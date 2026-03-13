Рагу з квасолею до посту: ароматно, насичено та легко (відео)

Смачна та ситна страва до посту

До посту можна приготувати безліч смачних і ситних страв, зокрема класичну картоплю по-селянськи. Але сьогодні ми пропонуємо легке та поживне пісне рагу з квасолею, яке завдяки поєднанню томатів та спецій виходить ароматним і насиченим. Важливо обирати свіжі овочі та якісну квасолю — вона має бути пружною і не надто сухою, щоб зберегти текстуру страви. Для більш м’якого смаку радимо додавати спеції поступово, пробуючи на смак, а томати у власному соку можна замінити свіжими або перетертими. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати рагу з квасолею

Інгредієнти:

квасоля відварена або консервована без рідини – 300 г;

томати у власному соку подрібнені – 400 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

борошно (цільнозернове, рисове або пшеничне) – 1 ст. л.;

зелень (кріп, кінза) – за смаком;

олія рослинна – 1 ч. л.;

сіль, чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю та часник, моркву натерти на крупній тертці. Розігріти глибоку сковорідку або сотейник з 1 ч. л. олії. Тушкувати овочі до м’якості та появи аромату. Всипати борошно і швидко перемішати для загущення соусу. Додати томати у власному соку, сіль і перець, тушкувати на невеликому вогні 2–3 хвилини. Додати варену квасолю та дрібно січену зелень. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 10 хвилин на мінімальному вогні. При необхідності збалансувати смак додаванням дрібки цукру або натурального підсолоджувача.

Як і з чим подавати

Пісне рагу з квасолею чудово поєднується з житнім або пшеничним хлібом, відвареним рисом або гречкою. Для більш яскравої подачі можна прикрасити страву свіжою зеленню — кропом, петрушкою або кінзою. Така страва стане самостійною вечерею або гарніром до овочевих котлет чи запеченого тофу. Завдяки насиченому соусу її можна подавати у глибоких тарілках, зберігаючи тепло довше.