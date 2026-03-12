Весняна енергія у тарілці: зелений салат для здорової вечері

Смачний зелений салат

Салати бувають дуже різними — від класичних овочевих до яскравих етнічних варіантів, наприклад, мексиканський салат із кукурудзи з гострим смаком та ароматними спеціями. Але сьогодні ми пропонуємо освіжаючу зелень у тарілці: легкий, вітамінний салат із міксом листя та хрусткими овочами. Для кращого смаку важливо обирати свіжі, щільні листя салату та стиглі овочі без ознак в’янення. Якщо додаєте авокадо чи горіхи, переконайтеся, що плоди м’які, а горіхи свіжі — це значно покращує текстуру та аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tatianatsavaliuk".

Як приготувати зелений салат

Інгредієнти:

мікс салатного листя (айсберг, ромен, шпинат, руккола) – 150 г;

огірок – 1 шт.;

селера – 1 стебло;

зелена цибуля – 1–2 пера;

авокадо – ½ шт.;

гарбузове або кедрові горіхи – 2 ст.л;

насіння льону – 1 ч.л;

оливкова олія – 2 ст.л;

лимонний сік – 1 ст.л;

гірчиця – ½ ч.л;

яйце/тофу/курка – за бажанням;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Промити та обсушити листя салату. Нарізати огірок та селера тонкими смужками. Дрібно нарізати зелену цибулю. Авокадо нарізати кубиками або скибочками. З’єднати листя, овочі, авокадо та насіння/горіхи у великій мисці. Приготувати заправку: змішати оливкову олію, лимонний сік, гірчицю, сіль та перець. Полити салат заправкою та обережно перемішати. За бажанням додати білковий компонент: нарізані яйця, тофу або шматочки курки. Подавати свіжим, одразу після приготування.

Як і з чим подавати

Салат подається як самостійна легка вечеря або як гарнір до риби, курки чи вегетаріанських страв. Для подачі його можна прикрасити горіхами, насінням льону або тонкими скибочками авокадо. Легкий цитрусовий соус або оливкова олія підкреслює свіжість овочів, а додавання білка (яйця, тофу чи курка) робить страву більш ситною. Такий салат добре поєднується з домашнім хлібом або тостами, що робить його універсальним для будь-якого обіду чи вечері.