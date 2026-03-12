Готується елементарно - виходить смачним та ситним: салат з "мівіни" та крабових паличок (відео)

Смачна та ситна страва

Салати бувають різноманітними — від класичних овочевих до більш ситних варіантів, як, наприклад, салат із курячою печінкою. Вони можуть бути легкими закусками, доповненням до обіду або повноцінною вечерею. Сьогодні ми пропонуємо рецепт популярного салату з "мівіни" та крабових паличок — швидкого, простого і водночас ситного. Для найкращого результату важливо правильно обирати інгредієнти: крабові палички — із натуральним складом без підсилювачів смаку, а майонез або його пісний варіант — якісний та свіжий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kitchen_yuliana_".

Як приготувати салат з "Мівіни" та крабових паличок

Інгредієнти:

локшина швидкого приготування "Мівіна" – 2 шт. (з двох пачок використовуватиодну пачку приправи);

крабові палички – 500 г;

кукурудза консервована – 1 банка;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

майонез – 200 г;

Спосіб приготування:

Подрібнити "Мівіну" та залити окропом на 3–4 хвилини. Злити воду. Додати нарізані крабові палички та кукурудзу. Посолити, поперчити та перемішати всі інгредієнти з майонезом.

Як і з чим подавати

Такий салат добре подавати охолодженим, відразу після приготування. Його можна сервірувати як самостійну закуску або на тлі листя салату, прикрасивши гілочками петрушки чи кропу. Для більшої поживності додають варене яйце, кілька оливок або свіжі овочі. Він гармонійно поєднується з легкими супами або тостами, створюючи повноцінний легкий обід або вечерю. Салат простий у приготуванні і точно сподобається гостям і родині.