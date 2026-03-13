Ці котлети з сочевиці з’їдаються першими навіть без гарніру: простий рецепт корисної пісної страви

Котлети з сочевиці — проста та смачна пісна страва, яка легко замінить м’ясні котлети

Котлети без м'яса можна приготувати з сочевиці. Це поживна, бюджетна і водночас дуже смачна страва, яка чудово підходить як для пісного меню. Сочевиця багата на рослинний білок, клітковину та мікроелементи, тому такі котлети виходять не лише апетитними, а й корисними. До того ж готуються вони досить просто з доступних продуктів, які часто вже є на кухні.

Котлети з сочевиці можна готувати одразу великою порцією. Частину подати до столу, а з решти сформувати кульки або котлети та заморозити. Пізніше їх зручно тушкувати в томатному або грибному соусі — виходить ще одна повноцінна страва. Рецептом поділилася фудблогерка Марія Макарчук на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати котлети з сочевиці

Інгредієнти

400 г сочевиці

800 мл води

1 цибулина

1 морквина

1 картоплина

50 г панірувальних сухарів

½ ч. л. паприки

½ ч. л. улюблених спецій

зелень за смаком

сіль, перець

олія для смаження

Спосіб приготування

Сочевицю добре промийте, залийте водою та варіть до м’якості приблизно 15–20 хвилин. Коли вона стане м’якою, зайву рідину за потреби злийте та трохи остудіть.

Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі на невеликій кількості олії до м’якості та легкої золотистості. За бажанням можна додати подрібнений зубчик часнику.

Відварену сочевицю перекладіть у миску і злегка розімніть товкачем або перебийте блендером до густої, але не повністю однорідної маси. Додайте обсмажені овочі, натерту на дрібній тертці сиру картоплину, панірувальні сухарі, паприку, спеції, подрібнену зелень, сіль і перець.

Усе добре перемішайте. Якщо маса здається занадто м’якою, можна додати ще трохи сухарів. З отриманої суміші сформуйте невеликі котлети.

Розігрійте сковороду з олією та обсмажуйте котлети приблизно по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Котлети з сочевиці смачні як гарячими, так і холодними. Їх можна подавати з овочевим салатом, свіжою зеленню, картопляним пюре або кашами. Також вони добре поєднуються з томатним чи грибним соусом. Для легкої закуски котлети можна покласти на шматок підсушеного хліба або подати з соусом на основі рослинного йогурту чи сметани.

