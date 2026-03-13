Салат зі свіжої капусти, який захочеться готувати щодня: простий рецепт з доступних овочів (відео)

Смачна вітамінна страва без майонезу

Весна — час легких та корисних овочевих салатів. Саме в цей період хочеться більше свіжих, соковитих та простих страв. Одним із таких універсальних варіантів є салат зі свіжої капусти. Він легкий, хрусткий, добре насичує та водночас не перевантажує організм. Такий салат можна приготувати як легкий гарнір до основної страви або як швидкий перекус.

Сьогодні ж пропонуємо приготувати простий і дуже смачний салат зі свіжої капусти, моркви та помідора. Завдяки простій заправці з олії та оцту овочі залишаються соковитими, а смак страви виходить свіжим і збалансованим. Рецептом на сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка ira_grebin_foodblog.

Інгредієнти

0,5 качана капусти

1 середня морква

1 помідор

пучок зелені (зелена цибуля, кріп, петрушка)

сіль — за смаком

оцет — за смаком

рослинна олія — за смаком

Спосіб приготування:

Капусту дрібно нашинкуйте, перекладіть у велику миску, посоліть і добре помніть руками. Завдяки цьому вона стане м’якшою та пустить сік, а салат буде ніжнішим на смак. Якщо використовуєте молоду капусту, м’яти її не обов’язково, бо вона й так досить соковита.

Моркву очистіть і натріть на тертці для корейської моркви або на звичайній великій тертці. Додайте її до капусти і злегка перемішайте.

Помідор наріжте великими кубиками.

Зелень добре промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Для цього салату чудово підходять зелена цибуля, кріп і петрушка. Додайте її до овочів.

Заправте салат невеликою кількістю оцту та рослинної олії, після чого ретельно перемішайте всі інгредієнти. За потреби відрегулюйте смак — додайте трохи солі або оцту. Перед подачею салату бажано дати йому постояти кілька хвилин, щоб овочі добре просочилися заправкою.

Як і з чим подавати салат

Салат зі свіжої капусти найкраще подавати одразу після приготування, поки овочі залишаються хрусткими та соковитими. Він чудово смакує як легка самостійна страва або як гарнір до м’яса, запеченої курки, риби чи картопляних страв. Також такий салат добре поєднується з гречкою, рисом або іншими крупами.